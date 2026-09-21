Hier übertrumpft Raphinha sogar Messi

Raphinha spielt bisher eine überragende Saison. In einer Statistik liegt er sogar vor Barca-Legende Lionel Messi.

Die Saison von Raphinha ist bisher absolut unglaublich. Mit seinem Hattrick gegen Sevilla führte der Brasilianer Barca im Alleingang zum Sieg und stellte gleichzeitig sein persönliches Torkonto auf 12 Saisontore.

Nach sieben Spieltagen führt er damit die Torjägerliste der La Liga souverän an. Infolge der Abgänge von Robert Lewandowski und Ferran Torres sowie der gescheiterten Verpflichtung von Julian Álvarez hat sich der Brasilianer im Team von Trainer Hansi Flick endgültig als Mittelstürmer etabliert.

Raphinha spielt bisher eine starke Saison Raphinha spielt bisher eine starke Saison © IMAGO/SOPA Images

Mit seinem starken Start übertrifft Raphinha sogar Lionel Messi: Der Argentinier hatte in der Saison 2017/18 nach sieben Spieltagen bei elf Toren gestanden. Der Barca-Star zog zudem mit Mariano Martín, Pruden, Guillermo Campanal und Quini gleich, die ebenfalls zwölfmal in den ersten sieben Spielen getroffen hatten. Nur Cristiano Ronaldo mit 13 Toren und Esteban Echevarría mit 14 Treffern waren in der spanischen Liga noch besser gestartet.

Nach der Länderspielpause, in der Raphinha mit Brasilien zu Testspielen in Australien und Indien reist, geht es am 10. Oktober im Spotify Camp Nou gegen den FC Getafe. Drei Tore würden ihn auf Ronaldos Marke von 15 Treffern nach acht Spieltagen aus der Saison 2014/15 bringen.

DEINE MEINUNG

Raphinha bildet mit Lamine Yamal Barcas Traum-Duo

Wettbewerbsübergreifend bringt es der Brasilianer bislang auf 14 Treffer. Gemeinsam mit seinem kongenialen Partner Lamine Yamal bildet er aktuell eines der spektakulärsten Duos im Weltfußball.

Betrachtet man nur die reinen Scorer-Werte, ist das Duo sogar das beste der Welt. Das Offensivduo von Trainer Hansi Flick kommt in La Liga zusammen auf 19 Tore und sieben Vorlagen. Beim jüngsten 3:1 in Sevilla traf Raphinha dreimal, zwei Treffer bereitete Lamine Yamal vor.

Damit liegen Raphinha und Yamal auch klar vor dem Top-Duo von Real Madrid: Kylian Mbappé und Jude Bellingham stehen gemeinsam bei zehn Toren und fünf Assists. Es folgen Sergio Camello und Álvaro García von Rayo Vallecano mit neun Treffern und drei Vorlagen sowie Erling Haaland und Rayan Cherki von Manchester City mit acht Toren und zwei Assists.

Auch Harry Kane und Michael Olise überzeugen für den FC Bayern mit sieben Toren und zwei Vorlagen in der Bundesliga, wettbewerbsübergreifend kommen sie auf 14 Tore und fünf Assists.

Raphinha und Lamine Yamal haben für Barca in Liga und Champions League bereits 22 Treffer sowie neun Vorlagen gesammelt. Die beiden Spieler waren an 27 der 36 Barca-Tore beteiligt – darunter an 24 von 31 Ligatreffern und vier von fünf Champions-League-Toren.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.