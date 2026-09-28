Orientiert sich Barca am FC Bayern?

Der FC Barcelona sucht für den neuen Palau Blaugrana einen externen Geldgeber und orientiert sich an Arenamodellen in Europa.

Wie finanziert der FC Barcelona seine Mehrzweckhalle Palau Blaugrana? Jüngst erklärte Präsident Joan Laporta, man suche nach Lösungen: „Das wird keine Schulden verursachen und die Finanzierung nicht beeinflussen.“

Abhilfe soll dabei ein externer Investor schaffen. Dieser soll die Kosten von geschätzt 300 bis 400 Millionen Euro für die Multifunktionsarena auf dem Gelände des früheren Miniestadi übernehmen. Im Gegenzug würde der Geldgeber die Veranstaltungen außerhalb des Barca-Spielbetriebs für bis zu 50 Jahre vermarkten und ausrichten dürfen, wie Wirtschafts-Vizepräsident Ferran Olivé bei Cadena SER erklärte.

Das Camp Nou bei Regen Das Camp Nou bei Regen © IMAGO/NurPhoto

Der Verein plant eine Halle mit 15.000 Plätzen bei Sportveranstaltungen und bis zu 20.000 Besuchern bei Konzerten. Das Projekt soll nicht über die Finanzierung des Milliarden-Projekts Espai Barca laufen und keine zusätzliche Schuldenlast erzeugen. Barca setzt damit auf ein Modell, bei dem der Klub das Grundstück bereitstellt, während Bau und wirtschaftliche Nutzung der Arena an einen Partner vergeben werden.

Als Vorbild dient unter anderem die Ülker Sports Arena von Fenerbahce in Istanbul. Yıldiz Holding finanzierte den Bau der 2012 eröffneten Halle für rund 84 Millionen Euro vollständig und erhielt dafür die Namensrechte; Fenerbahce zahlt für die Nutzung seiner Heimspielstätte nicht. Die Organisation von Konzerten und weiteren Events überließ der Klub dem Veranstalter AEG.

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Konzept des FC Bayern als Vorbild

Auch der SAP Garden in München zeigt eine vergleichbare Konstruktion: Red Bull finanzierte die 2024 eröffnete Arena für rund 110 Millionen Euro, während der FC Bayern Basketball zunächst für 15 Jahre Miete zahlt.

Die Halle fasst bei Basketballspielen bis zu 11.500 Zuschauer und dient dem Bayern vor allem in der EuroLeague sowie in den BBL-Playoffs als Spielort. In Lyon trägt ASVEL seine internationalen Partien in der LDLC Arena aus, deren Bau 141 Millionen Euro kostete und die für Konzerte bis zu 16.000 Besucher aufnehmen kann.

Besonders genau dürfte Barca auf die Roig Arena in Valencia schauen. Unternehmer Juan Roig investierte dort 400 Millionen Euro, während die Stadt das Grundstück für 50 Jahre überließ; Valencia Basket hat bei der Nutzung der Arena Vorrang. Die Halle bietet 15.600 Plätze für Basketball und wird für Konzerte von der Gesellschaft Licampa 1617 vermarktet.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.