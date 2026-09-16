Ellbogenschlag sorgt für Ärger bei Real Madrid

Real Madrid gewinnt in Elche, doch ein nicht geahndeter Ellbogenschlag von Abiel Osorio gegen Dean Huijsen sorgt für Ärger.

Real Madrid hat sich beim 3:2 in Elche zwar die Punkte gesichert, die größte Diskussion des Abends drehte sich aber um Abiel Osorio: Der Elche-Stürmer traf Dean Huijsen mit dem Ellbogen im Gesicht, sodass der Real-Verteidiger sofort zu Boden ging (32.).

Die spanische Zeitung Marca wertete die Szene als klare Tätlichkeit und kritisierte, dass Schiedsrichter Jesús Gil Manzano weder auf dem Feld eingriff noch selbst zum Monitor gerufen wurde. Osorio durfte demnach weiter auf dem Platz stehen und kam gänzlich ohne Verwarnung davon.

Abiel Osorio (vorne) und Real-Verteidiger Dean Huijsen gerieten während des Spiels aneinander Abiel Osorio (vorne) und Real-Verteidiger Dean Huijsen gerieten während des Spiels aneinander © IMAGO/ZUMA Press

Real-Coach Mourinho außer sich

Darüber regte sich Reals Trainer José Mourinho stark auf und reklamierte von der Bank aus vehement – ohne dass sich an der Entscheidung etwas änderte.

Umso bitterer für Real: Osorio traf nach der Pause selbst, Elche kam nach einem 0:2-Rückstand zurück und brachte die Königlichen in große Bedrängnis (70.), denn Teamkollege Fer Nino erzielte in der 82. Minute den Ausgleich. Carlos Espi rettete dann in der Nachspielzeit Real mit dem Siegtreffer.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.