Bittere Real-Niederlage im Derby gegen Atlético

Der Trainer-Rückkehrer José Mourinho hatte mit Real Madrid einer perfekte Bilanz gegen den Stadtrivalen - nun riss die Serie.

Trainer-Rückkehrer Jose Mourinho hat erstmals das Madrid-Derby in der Liga verloren und seine bereits zweite Saisonniederlage kassiert. Im Duell bei Atlético unterlag der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid 1:2 (0:0) und rutschte in der Tabelle auf den dritten Platz ab.

Nach nur sieben Spielen beträgt der Rückstand auf den überragenden Tabellenführer FC Barcelona bereits sechs Punkte.

Real Madrid verliert gegen Atlético Real Madrid verliert gegen Atlético © IMAGO/DeFodi Images

Rote Karte als Knackpunkt

Eine Rote Karte von Dean Huijsen (52.) schwächte Real entscheidend. Der Verteidiger hatte für sein Foul an Giuliano Simeone zunächst Gelb gesehen, nach Ansicht der Videobilder wurde die Entscheidung jedoch revidiert – und Huijsen musste vom Platz. Den fälligen Elfmeter verwandelte der frühere Leverkusener Alejandro Grimaldo (53.), kurz darauf traf Jonathan David (59.). Der Anschlusstreffer durch Antonio Rüdiger (89.) kam zu spät.

Mourinho hatte in seiner ersten Ära als Real-Trainer von 2010 bis 2013 alle sechs Derbys in der Liga gewonnen. Den bislang letzten Erfolg holte er Ende April 2013 – bereits damals saß bei Atletico Diego Simeone auf der Trainerbank.

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