Álvarez beim Kracher gegen Real Madrid auf der Bank

Das Madrid-Derby muss zunächst ohne Julián Álvarez auskommen. Der Argentinier wartet weiter auf seinen ersten La-Liga-Startelfeinsatz in dieser Saison.

Diego Simeone verzichtet beim Madrid-Derby zunächst auf seinen Star-Stürmer Julián Álvarez. Der Argentinier muss bei Atlético wie schon die gesamte La-Liga-Saison zunächst auf der Bank Platz nehmen. Stattdessen starten Kang-In Lee und Jonathan David für die Rojiblancos. Bei Real Madrid muss Top-Transfer Yan Diomande sich genau wie Antonio Rüdiger zunächst mit der Jokerrolle begnügen.

José Mourinho vertraut beim Gastspiel im Metropolitano auf ein bekanntes Gerüst. Mit Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni schickt er dieselbe Doppelsechs auf den Platz, die schon vor einem Jahr beim 2:5 unter Xabi Alonso begonnen hatte. Davor sollen Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior und Kylian Mbappé für Gefahr sorgen – damit bleibt die gesamte Besetzung von Mittelfeld und Angriff unverändert.

Grimaldo startet, Diomande auf der Bank

Insgesamt stehen trotz des Sommerumbaus acht Profis in Reals Startelf, die bereits beim Derby vor einem Jahr von Beginn an dabei waren.

Bei Atlético startet Ex-Leverkusener Alejandro Grimaldo im linken Mittelfeld.

Atlético Madrid: Oblak – Llorente, Pubill, Romero, Hancko – Simeone, Baena, Cardoso, Grimaldo – Lee, David

Real Madrid: Courtois – Cucurella, Huijsen, Konaté, Dumfries – Tchouaméni, Valverde – Vinicius Junior, Bellingham, Arda Güler – Mbappé

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.