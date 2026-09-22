Ballon d’Or? Kylian Mbappé selbstbewusst

Kylian Mbappé geht mit großem Selbstvertrauen in das Rennen um den Ballon d'Or. In einem Interview spricht er darüber, was es bedeuten würde, wenn er nicht gewinnen würde.

Kylian Mbappé geht mit großem Selbstvertrauen in das Rennen um den Ballon d’Or 2026. „Es ist ein Ziel für jeden Spieler, für jeden Wettkämpfer, aber eine Besessenheit? Nein, das glaube ich nicht“, sagte der Stürmer von Real Madrid im Interview mit RFI.

Seine individuelle Bilanz bewertet Mbappé positiv, auch wenn er in der vergangenen Saison weder mit Real Madrid noch mit der französischen Nationalmannschaft Titel gewonnen hat. „Sie werden keine Mannschaft in dem Umschlag bekannt geben, sondern einen Spieler.“

Stattdessen betonte Mbappé seine individuelle Stärke. „Die Fähigkeit, individuell zu glänzen und spektakuläre Momente zu schaffen – das ist es, was den Menschen bei einer Auszeichnung wie dieser besonders auffällt“, sagte der 27-Jährige mit Blick auf seine Nominierung.

Sollte es dennoch nicht zum Gewinn reichen, wäre das für ihn enttäuschend: „Wenn ein Wettkämpfer nicht gewinnt, ist er immer enttäuscht.“

Kylian Mbappé: „Niemand war besser als ich“

Besonders hob Mbappé seine Leistungen bei der Weltmeisterschaft 2026 hervor. Dort stellte der französische Superstar einen historischen Rekord auf und wurde zum besten Torschützen der WM-Geschichte. Für ihn ist dieser Rekord ein wichtiger Faktor im Rennen um die Auszeichnung.

Bereits zuvor hatte Mbappé seine Ambitionen ungewöhnlich deutlich formuliert. In einem Interview erklärte er: „Ich war immer der Auserwählte, es gab letzte Saison niemanden, der besser war als ich.“ Er bereute es nicht, so gesprochen zu haben und machte gleichzeitig deutlich, dass er sich nicht für andere verbiegen werde.

Stattdessen zieht er es vor, er selbst zu bleiben. „Ich versuche, ich selbst zu sein, mit meinen Eigenschaften und Fehlern, mit meinen Siegen und meinen Misserfolgen“, sagte der französische Nationalspieler.

Neben der eigenen Rolle sprach Mbappé auch über das Abschneiden der französischen Nationalmannschaft und würdigte Mbappé seinen früheren Trainer Didier Deschamps: „Was Deschamps mit der französischen Nationalmannschaft gemacht hat, ist unglaublich. Er hat Geschichte geschrieben und die Nationalmannschaft wirklich wieder dorthin gebracht, wo sie hingehört.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.