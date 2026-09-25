Fermín López und Pau Cubarsí unterstützen Lamine Yamal im Werben um den Ballon d'Or.

Für Fermín López ist sein Barça-Kollege Lamine Yamal der Topfavorit auf den Gewinn des Ballon d’Or. „Für mich auf jeden Fall. Ich sehe ihn jeden Tag, er ist spektakulär und hat ein unglaubliches Jahr bei Barca gespielt“, erklärte López im Gespräch mit der Mundo Deportivo. Bei der WM habe Yamal wegen einer vorherigen Verletzung womöglich nicht seine beste Version zeigen können, sei aber Weltmeister geworden: „Ich glaube, er verdient es.“

„Ich verstehe, dass er Wahlkampf macht. Er verdient ihn am meisten und hoffentlich gewinnt er ihn“, sagte auch Pau Cubarsí bei RAC 1. López verwies aber immerhin auch auf weitere spanische Kandidaten und Bayern-Star Harry Kane und sagte über den Einfluss eines direkten Duells auf die Wahl: „Kane ist auch ein großartiger Spieler und wird sicher in den Top drei sein. Ich hoffe, dass Lamine gewinnen kann.“

Lamine Yamal und Fermin López sind enge Freunde Lamine Yamal und Fermin López sind enge Freunde © IMAGO/NurPhoto

Barca-Star unterstützt Yamal

Zuletzt hatte sich Yamal immer wieder selbst als designierten Sieger der wichtigsten individuellen Auszeichnung im Fußball in den Fokus gerückt. Nun erhält er Unterstützung seines engen Freundes.

So wollte Yamal seinen Teamkollegen während der Weltmeisterschaft mit einer besonderen Botschaft überraschen. Wie López berichtete, hatte sein Teamkollege für einen möglichen Treffer ein Trikot vorbereitet – doch Yamal traf in der betreffenden Partie nicht. López hatte die WM verletzt verpasst und musste die Spiele zu Hause sehen. „Die Geste zählt, denn seine Fotografin hat es mir erzählt. Es ist ein sehr schönes Detail, das leider nicht zustande kam.“

So sprach López auch in höchsten Tönen von Yamal. „Er ist ein Freund. Ich versuche, es ihm leicht zu machen und die Räume zu nutzen, weil er viele Gegenspieler auf sich zieht.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.