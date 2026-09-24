Sorgen um Real-Verteidiger Konaté

Real Madrid bestätigt bei Ibrahima Konaté eine Knieverletzung. Die Ausfalldauer des Franzosen ist offen.

Ibrahima Konaté hat sich eine Knieverletzung zugezogen und fällt bei Real Madrid vorerst aus. Das teilte der Klub nach Untersuchungen durch seine medizinische Abteilung mit, verzichtete aber auf eine konkrete Prognose zur Ausfalldauer.

Der französische Innenverteidiger war zuvor wegen Beschwerden am rechten Knie von der Nationalmannschaft abgereist und nach Madrid zurückgekehrt.

Parte médico de Konaté.https://t.co/036w1I37nK — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 24, 2026

Real lässt Ausfallzeit offen

Der 27-Jährige hatte die Probleme am Mittwoch im Training der Équipe Tricolore gespürt und die Einheit vorsorglich beendet. Zunächst war aus Frankreich von einer leichten Verstauchung des rechten Knies die Rede. Real präzisierte die Diagnose anschließend als Verletzung des Seitenbandes und erklärte: „Der weitere Verlauf bleibt abzuwarten.“ Ob das Innen- oder Außenband betroffen ist und welchen Schweregrad die Verletzung hat, ließ der Verein offen.

Damit verpasst Konaté die anstehenden Länderspiele Frankreichs. Leny Yoro rückte für ihn in den französischen Kader nach. Ob Konaté Real Madrid am 10. Oktober im Santiago Bernabéu gegen Villarreal wieder zur Verfügung steht, ist ebenfalls offen. José Mourinhos Team muss die weitere Entwicklung am Knie abwarten.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.