Adeyemi? Loredana sorgt für Wirbel

Karim Adeyemis Frau Loredana hat mit einem Kommentar unter einem Instagram-Post für Diskussionen gesorgt. Dieser könnte als Seitenhieb gegen Yan Diomande verstanden werden.

Karim Adeyemi hat beim FC Barcelona einen starken Start hingelegt und nun auch abseits des Platzes für Gesprächsstoff gesorgt. Nach seinem Treffer beim Sieg gegen Levante kommentierte seine Frau Loredana einen Beitrag des deutschen Angreifers auf Instagram mit den Worten: „140 Millionen“.

Wie die Zeitung Marca berichtet, wurde dieser kurze Kommentar in den sozialen Netzwerken als Seitenhieb auf Real Madrid interpretiert. Die genannte Summe entspricht dem Betrag, den die Königlichen Medienberichten zufolge inklusive möglicher Bonuszahlungen für Yan Diomande an RB Leipzig gezahlt haben sollen. Der Transfer des Ivorers zu Real Madrid ist offiziell bestätigt, eine Ablösesumme nannte der Klub allerdings nicht.

Karim Adeyemi spielt inzwischen für den FC Barcelona Karim Adeyemi spielt inzwischen für den FC Barcelona © IMAGO/AOP.Press

Bisher überzeugt Adeyemi in Barcelona

Im Sommer war Adeyemi von Borussia Dortmund zu Barca gewechselt und hatte bei den Katalanen einen Vertrag bis 2031 unterschrieben. In seinen ersten Wochen erzielte der Offensivspieler zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Gegen Levante kam er von der Bank und erzielte den entscheidenden Treffer.

Für Adeyemi soll Barcelona 20 Millionen Euro gezahlt haben. Sollte sich die starke Form des 24-Jährigen bestätigen, könnte sich der Transfer für die Katalanen als günstig erweisen.

Loredanas Kommentar liefert nun zusätzliche Diskussionsstoff – eine direkte Aussage zu Real Madrid oder Diomande machte sie allerdings nicht.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.