Real-Legende kritisiert Valverde für „naive“ Reaktion

Der gefoulte Real-Profi Fede Valverde wird für sein Verhalten beim harten Einstiegen von Atléticos Kang-in Lee im Derby kritisiert.

Real-Legende Jorge Valdano hat Fede Valverde nach dem umstrittenen Einsteigen von Atlético Madrids Kang-in Lee im Derby eine falsche Reaktion vorgeworfen.

Der VAR hatte Schiedsrichter Miguel Ángel Ortiz Arias im Duell der Stadtrivalen nicht zur Überprüfung einer möglichen Roten Karte für den Südkoreaner an den Monitor gerufen. Geht es nach Valdano, dann wohl auch, weil sich Real-Star Valverde in der Situation „naiv“ verhalten habe.

Fede Valverde wurde im Derby böse gefoult Fede Valverde wurde im Derby böse gefoult © IMAGO/ZUMA Press

Der frühere Real-Profi und -Trainer ergänzte mit Blick auf die Szene bei Movistar Plus Deportes: „Hier habe ich das Gefühl, dass Valverde zu schnell wieder aufsteht. Und das kann Einfluss haben.“ Die Königlichen teilten nach dem Derby mit, dass der Uruguayer ein schweres Trauma am linklen Sprunggelenk erlitten habe und weiteren Untersuchungen unterzogen werde.

Pablo González Fuertes, Schiedsrichter-Experte der Sendung „Marcador“ bei Radio Marca, bewertete den Zweikampf deutlich: „Das Einsteigen von Kang-in Lee gegen Valverde hätte mit Rot bestraft werden können.“

Auch Mourinho kritisierte Valverde schon als zu naiv

Es ist nicht das erste Mal, dass Valverde in Spanien wegen seines Verhaltens nach Fouls gegen ihn in der Kritik steht. „Mourinho hat Valverde schon einmal in einem Spiel als naiv bezeichnet, weil er nach einem Foul, das aus seiner Sicht härter hätte bestraft werden müssen, zu schnell wieder aufgestanden ist“, erinnerte sich Valdano.

Die Real-Legende bezog sich mit seiner Bemerkung auf frühere Kritik von José Mourinho nach einem Spiel gegen Real Betis. Der Real-Coach hatte damals erklärt: „Die erste Szene des Spiels ist eine klare Karte für den Spieler, der Valverde getroffen hat. Eine Minute hätte es eine weitere Gelbe Karte für den Spieler, der Vinícius grob gefoult hat, geben müssen. Aber die Betis-Spieler sind schlauer als die von Real Madrid, die naiv und unerfahren sind. Die Madrid-Spieler stehen sofort wieder auf.“

DEINE MEINUNG

Nach der 1:2-Derbyniederlage griff Mourinho die Diskussion erneut auf: „Wir hätten uns die Pressekonferenz sparen können, denn die Geschichte des Spiels ist hier. Es sind zwei klare Rote Karten – für Kang-in Lee gegen Valverde und Cristian Romero gegen Jude Bellingham.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.