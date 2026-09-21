Ex-Profi warnt: Real macht Spieler schlechter

Real Madrid kassiert ausgerechnet gegen Atlético die zweite Ligapleite. Nach der Partie wird ein Ex-Spieler der Königlichen deutlich und übt auch in Bezug auf Marc Cucurella Kritik.

Im Umfeld von Real Madrid herrscht nach der Derby-Niederlage gegen Atlético Madrid dicke Luft. Ex-Profi Miguel Torres zeigt sich besorgt, dass die Königlichen derzeit Spieler, die eigentlich in Bestform waren, schlecht aussehen lassen.

„Bei Madrid fehlt es an Struktur. Cucurella wirkt wie ein anderer Spieler, er wirkt sogar wie ein schlechter Spieler, aber nur, weil es keine Struktur gibt“, kritisierte der Spanier bei Movistar. Marc Cucurella war im Sommer für 55 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea zu Real gekommen und zeigte sich überglücklich, für die Madrilenen auflaufen zu dürfen.

Marc Cucurella verlor mit Real gegen Atlético Marc Cucurella verlor mit Real gegen Atlético © IMAGO/Alex Perez

Mit Blick auf Reals jüngste Auftritte legte Torres nach: „Es gibt keinerlei Spielabläufe. Würde Rodri bei Madrid spielen, würden auch bei ihm zahlreiche Schwächen sichtbar werden.“

Der ehemalige Außenverteidiger verwies darauf, dass die Erwartungen an Real nach den Transferaktivitäten im Sommer enorm gewesen seien. Viele hätten die Königlichen sogar vor dem FC Barcelona gesehen. Die Realität sehe jedoch anders aus.

„Man beobachtete mit einem Schmunzeln, was Barca machte: 80 Millionen für Gordon – wer ist das überhaupt? Adeyemi, nur ein weiterer Stürmer. Rodri zahlen sie viel Geld, obwohl er körperlich nicht in Bestform war“, meinte Torres.

DEINE MEINUNG

„Bei Real Madrid gibt es keine Struktur“

Der frühere Profi, der zwischen 2006 und 2009 für die Madrilenen auflief, sieht Reals Probleme aus der Vorsaison weiter ungelöst. „Die Wochen vergehen, und egal, wen Barca verpflichtet oder ob sie gar keinen Stürmer verpflichten – bei ihnen läuft alles rund, weil sie eine gute Struktur haben“, erklärte Torres. „Ich betone noch einmal: Bei Real Madrid gibt es keine Struktur, und so ist es sehr schwierig, dass ein Projekt Erfolg haben kann, auch wenn man über gute Fußballer verfügt.“

Durch den Derbysieg zog Atlético in der Tabelle der La Liga an Real vorbei und kletterte auf Rang zwei hinter dem makellosen FC Barcelona. Die Königlichen, die nach sieben Spieltagen bei fünf Siegen und zwei Niederlagen stehen, fielen dagegen auf Platz vier zurück.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach