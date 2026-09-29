Cesc Fàbregas soll bei Como eine Sonderklausel für einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona besitzen.

Cesc Fàbregas könnte seinen aktuellen Klub Como 1907 bei einem Angebot des FC Barcelona offenbar zu deutlich erleichterten Bedingungen verlassen.

Wie der Journalist Gianluca Di Marzio von Sky Sport Italia berichtet, soll der Katalane eine spezielle Klausel in seinem bis Juni 2028 laufenden Vertrag besitzen. Diese würde auch bei Anfragen von Arsenal und Chelsea greifen – jenen drei Klubs, bei denen Fàbregas als Profi die prägendsten Stationen seiner Karriere erlebte.

Cesc Fàbregas hat hohe Ziel

Ein kurzfristiger Abschied aus Como ist für den 39-Jährigen aber kein Thema. Fàbregas will mit dem italienischen Klub die Champions-League-Saison erleben, nachdem er die Mannschaft nach dem Aufstieg in die Serie A im Juni 2024 in der vergangenen Spielzeit erstmals in die Königsklasse geführt hatte. Schon im Sommer soll der frühere Mittelfeldstar bei mehreren traditionsreichen italienischen Vereinen auf dem Zettel gestanden haben, blieb jedoch bei Como.

Fàbregas hatte seine Trainerlaufbahn nach seinem Karriereende in der Saison 2023/24 in Comos U19 begonnen. Danach arbeitete er in 21 Partien als Assistent von Osian Roberts bei den Profis, ehe er nach dem Erwerb der UEFA-Pro-Lizenz selbst Cheftrainer wurde. Sein Vertrag beim Serie-A-Klub läuft offiziell über vier Jahre.

Beim FC Barcelona gibt es derweil keinen Anlass für einen Trainerwechsel. Hansi Flick, der mit Barça zwei Meisterschaften in Serie gewann, verlängerte seinen Vertrag bis 2028 – inklusive Option auf eine weitere Saison. Der Deutsche hatte zuletzt mit Blick auf das Champions-League-Endspiel im Spotify Camp Nou erklärt: „Ich werde im Champions-League-Finale sein – entweder als Trainer oder als Fan.“ Fàbregas, einst in La Masia ausgebildet, wird immer wieder als möglicher Barça-Kandidat für die Zeit nach Flick gehandelt.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.