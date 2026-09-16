Adeyemi startet beim FC Barcelona

Adeyemi? "Darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen"

Einen Tag vor der DFB-Kader-Nominierung beruft Hansi Flick Karim Adeyemi in Barcas Startelf. Insgesamt nimmt der Deutsche vier Wechsel vor.

Einen Tag vor Jürgen Klopps erster DFB-Kader-Bekanntgabe steht Karim Adeyemi beim Ligaspiel des FC Barcelona gegen Racing Santander in der Startelf.

Trainer Hansi Flick nimmt im Vergleich zum 4:2 gegen Levante vier Änderungen vor und beordert den deutschen Nationalspieler gemeinsam mit Andreas Christensen, Joao Cancelo und Dani Olmo von Beginn an auf den Platz. Dafür müssen Pau Cubarsí, Xavi Espart, Fermín López und Anthony Gordon zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Karim Adeyemi steht beim FC Barcelona in der Startelf Karim Adeyemi steht beim FC Barcelona in der Startelf © IMAGO/SOPA Images

Für Adeyemi ist es der dritte Startelfeinsatz für die Katalanen. Der Offensivspieler kommt in dieser Saison bislang auf sechs Spiele und erzielte dabei drei Treffer.

Cubarsí und Espart bekommen beim FC Barcelona eine Pause

Auffällig ist vor allem, dass Hansi Flick mit Pau Cubarsí und Xavi Espart zwei bisherige Leistungsträger zunächst schont. Vor allem Espart zählt nach seinem starken Saisonstart zu den positiven Überraschungen bei Barca und hat sich in den vergangenen Wochen einen Stammplatz erarbeitet.

Barcelona peilt gegen Racing den sechsten Ligasieg im sechsten Spiel an und könnte damit seine perfekte Bilanz zum Saisonstart ausbauen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.