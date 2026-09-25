Auf dieser Position hat Flick die Qual der Wahl

Der FC Barcelona bringt einem Bericht zufolge 2.000 weitere VIP-Plätze im Camp Nou auf den Markt und plant langfristig mit 700 Millionen Euro.

Der FC Barcelona startet laut einem Bericht der spanischen Zeitung Mundo Deportivo die nächste Vermarktungsphase seiner VIP-Bereiche im Spotify Camp Nou. Gemeinsam mit Legends Global bietet der Klub demnach die noch verfügbaren 2.000 Premium-Plätze über individuelle Lizenzen mit einer Laufzeit von 15 oder 30 Jahren an. Barca soll durch dieses Kontingent mit zugesagten Einnahmen von rund 700 Millionen Euro über die jeweiligen Vertragslaufzeiten rechnen.

Für die Lizenzen ist dem Bericht zufolge eine Vorauszahlung fällig, Käufer sollen dafür während der vereinbarten Dauer das exklusive Nutzungsrecht an ihrem Sitzplatz erhalten. Der Klub plane, die 2.000 Plätze innerhalb von etwa zweieinhalb Spielzeiten zu vermarkten.

Dem FC Barcelona um Trainer Hansi Flick winken offenbar neue Einnahmen Dem FC Barcelona um Trainer Hansi Flick winken offenbar neue Einnahmen © IMAGO/ZUMA Press Wire

Barcas Stadion „ein Schlüsselelement der Wirtschaftsstrategie“

Zuvor hatte Barcelona nach eigenen Angaben bereits fast 5.000 VIP-Sitze verkauft und damit über Verträge unterschiedlicher Laufzeit mehr als 380 Millionen Euro an Einnahmen generiert. Auch die Suiten und Logen im modernisierten Stadion sind vollständig vermarktet. Seit 2024 arbeitet Barca bei Entwicklung und Vertrieb des Hospitality-Angebots mit Legends Global zusammen.

Wirtschaftsvizepräsident Ferran Olivé hatte die Bedeutung des Stadions für die Planungen des Klubs zuletzt hervorgehoben. Bei voller Auslastung könne das Spotify Camp Nou „zwischen 425 und 450 Millionen Euro an Einnahmen“ generieren, erklärte Olivé. Das Stadion sei „ein Schlüsselelement der Wirtschaftsstrategie des Klubs“.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.