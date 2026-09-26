Neue Chance für Reals Problemfall?

Raúl Asencio kommt bei Real Madrid unter José Mourinho noch nicht zum Zug. Doch jetzt könnte sich ihm eine neue Chance eröffnen.

Raúl Asencio könnte bei Real Madrid schneller als erwartet zu seinen ersten Saisonminuten kommen. Nach der Roten Karte von Dean Huijsen und der Knieverletzung von Ibrahima Konaté, den sich der Franzose bei der Nationalmannschaft zugezogen hat, eröffnen sich für den Innenverteidiger neue Möglichkeiten.

Der 23-Jährige hatte sich im Sommer trotz mehrerer Optionen bewusst für einen Verbleib entschieden. Angeblich hatten Chelsea und Liverpool Interesse gezeigt, zudem lag Asencio ein finanziell lukratives Angebot aus der Türkei vor. Auch die Verpflichtung von Konaté und seine zwischenzeitliche Rolle als möglicher Verkaufskandidat änderten nichts an seiner Entscheidung, sich dem Konkurrenzkampf bei den Königlichen zu stellen.

Raúl Asencio erlebt schwierige Zeiten Raúl Asencio erlebt schwierige Zeiten © IMAGO/AgenciaLOF

Real Madrid: Mourinho rügte Asencio deutlich

Auch abseits des Platzes erlebte Asencio schwierige Monate und entwickelte sich zum Problemfall. Er wurde im Verfahren wegen der Offenlegung von Geheimnissen freigesprochen, geriet anschließend jedoch wegen einer Alkoholfahrt erneut in die Schlagzeilen. Der Spanier akzeptierte die Vorwürfe, erhielt eine Geldstrafe von 14.400 Euro und darf acht Monate lang nicht fahren.

Trainer José Mourinho reagierte öffentlich mit klaren Worten: „Ein Spieler von Real Madrid ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und zwölf Monate im Jahr ein Spieler von Real Madrid. Alles, was du außerhalb deines Berufslebens tust, schadet dem Prestige dieses unantastbaren Vereins.“ Mourinho ergänzte: „Wir alle machen Fehler, aber angehäufte Fehler sind etwas anderes. Ich bin nicht glücklich.“

Zugleich hob der Coach Asencios Arbeit im täglichen Betrieb hervor und bezeichnete ihn als vorbildlichen Profi. Nun arbeitet der Abwehrspieler nach seinen körperlichen Problemen an der Rückkehr. Die Beschwerden am Schienbein bleiben dabei ein Thema, auch eine Operation steht weiterhin im Raum.

Durch Huijsens Ausfall und Konatés Verletzung könnte sich Asencios Geduld jedoch auszahlen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.