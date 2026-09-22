Tebas kontert Mourinhos Schiri-Schelte

Der spanische Ligaboss weist mit deutlichen Worten die Erzählung zurück, wonach Real Madrid von den Schiedsrichtern benachteiligt werde.

Spaniens Ligaboss Javier Tebas hat nach der Schiri-Schelte von José Mourinho mit deutlichen Worten reagiert. „Zu behaupten, die Schiedsrichter hätten es auf Real Madrid abgesehen, bedeutet, in einer anderen Galaxie zu leben“, schrieb der 62-Jährige auf X. Behauptungen, wonach die spanischen Referees gegen Real Madrid eingestellt seien, dienten lediglich als „Alibi, um andere Mängel zu vertuschen“.

Jene seien „in den ersten Spielen der Saison auf den ersten Blick erkennbar“ gewesen, sagte Tebas in Anspielung auf die bisherigen Leistungen der Königlichen unter Trainer Mourinho. Nach sieben Spieltagen liegt der Klub bereits sechs Punkte hinter dem Tabellenführer FC Barcelona. Aber es sei „bequemer, auf eine Verschwörung hinzuweisen, als zu erklären, was auf dem Rasen passiert“, merkte Tebas an. In seinem X-Beitrag bezog er sich auf Medienberichte, Mourinhos Namen nannte er nicht.

Tebas findet klare Worte Tebas findet klare Worte © picture alliance / NurPhoto/SID/Gongora

Mourinho sprach von Wettbewerbsverzerrung

Mourinho hatte nach der Niederlage am vergangenen Wochenende beim Stadtrivalen Atlético Madrid (1:2) gegen die Offiziellen gewettert und gar von Wettbewerbsverzerrung gesprochen. Zur Pressekonferenz nach dem Spiel brachte der 63-Jährige sogar einen Ausdruck von zwei Spielszenen mit, so wollte er zwei vermeintliche Rote Karten des Gegners belegen.

Nun prasselt einiges an Spott und Häme auf Mourinho ein: Atlético ließ es sich nicht nehmen, auf einem Instagram-Video gegen den Portugiesen auszuholen. „Schluss mit der Schiri-Schikanierung“ – das prangte unter Mourinhos Konterfei in Großbuchstaben auf einem Blatt Papier, dieses war zuvor frisch aus dem Drucker gekommen.

Tebas wies die wiederkehrende Erzählung, Real werde von den Schiedsrichtern benachteiligt, zurück. „Wir haben September“, sagte der Ligaboss, „und schon wird die Liga als manipuliert abgetan. Das übliche Alibi glaubt niemand mehr, der über gesunden Menschenverstand verfügt.“

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