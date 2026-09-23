Barca-Star Bonmatí spricht offen über Leidenszeit

Aitana Bonmatí pausiert beim FC Barcelona wegen anhaltender Schmerzen und peilt eine Rückkehr vor dem Arsenal-Spiel an. Jetzt spricht sie über ihre Verletzung.

Diese Worte von Fußball-Star Aitana Bonmatí lassen tief blicken. Die Spanierin hat ihren Verzicht auf Einsätze zu Saisonbeginn beim FC Barcelona mit weiter anhaltenden Schmerzen nach ihrer schweren Beinverletzung begründet und zudem über ihre Leidenszeit gesprochen.

Obwohl sämtliche Untersuchungen unauffällig seien, schränkten die Beschwerden sie weiterhin ein, sagte die 28-Jährige im Gespräch mit ESPN: „Ich war es leid, mit Schmerzen zu leben – nicht nur beim Spielen und Training, sondern auch im Alltag.“ Gemeinsam mit dem Klub verfolgt die Mittelfeldspielerin deshalb einen individuellen Plan, um möglichst ohne Beschwerden zurückzukehren.

Aitana Bonmati spricht über ihre Leidenszeit Aitana Bonmati spricht über ihre Leidenszeit © IMAGO/Sergio Ros

Bonmatí war im Mai nach fünf Monaten Pause auf den Platz zurückgekehrt, absolvierte die Endphase der vergangenen Saison für Barça und spielte im Sommer auch zweimal für Spanien. Ihre jetzige Unterbrechung habe jedoch nichts mit der Weltmeisterschaft zu tun. „Ich mache das nicht für die WM, sondern um sicherzugehen, dass ich eine lange Karriere habe und den Rest meiner Jahre ohne Schmerzen spielen kann“, erklärte sie.

Bonmatí glaubt an erneuten Triumph in der Champions League

Einen festen Termin für ihr Comeback nannte Bonmatí nicht. Das Clásico gegen Real Madrid am 4. Oktober schließt sie aber nicht aus: „Man soll niemals nie sagen. Ich habe kein genaues Rückkehrdatum, aber es dauert nicht mehr lange.“

Spätestens vor dem Champions-League-Duell mit Arsenal am 11. November im Spotify Camp Nou will sie zurück sein: „Ich hoffe, vor dem Arsenal-Spiel wieder da zu sein. Champions League im Camp Nou zu spielen, ist immer etwas Besonderes.“

DEINE MEINUNG

Trotz des Umbruchs nach den Abgängen von Alexia Putellas, Mapi León und Salma Paralluelo sowie mit Kerolin, Renee van Asten und Martina Fernández als Neuzugängen traut Bonmatí Barça im Duell mit Paris FC die erfolgreiche Titelverteidigung in der Champions League zu.

„Es ist normal, dass es Veränderungen gibt, das ist das Gesetz des Fußballs. Wir haben ein Team, das um alle Titel kämpfen kann“, sagte sie. Ihre Nichtnominierung unter den Finalistinnen für den Ballon d’Or nimmt die dreimalige Gewinnerin gelassen: „Es ist normal, nicht auf der Liste zu stehen, wenn man einen großen Teil des Jahres verpasst hat.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.