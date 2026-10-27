Pokal-Sensation in Spanien

Espanyol Barcelona tut sich in der Liga schwer und blamiert sich in der Copa - schon wieder!

Pokalsensation in Spanien: Der viermalige Copa-del-Rey-Sieger Espanyol Barcelona ist in der ersten Hauptrunde beim Sestao River Club und damit abermals bei einem Viertligisten gescheitert.

Der Stadtrivale des großen FC Barcelona mit dem früheren Darmstädter Clemens Riedel und der Bayern-Leihgabe Bryan Zaragoza zog beim baskischen Klub mit 3:4 n.V. (1:2, 2:2) den Kürzeren. Und das einen Tag vor dem 126. Vereinsgeburtstag.

Este ha sido el gol con el que el Sestao River ha eliminado al Espanyol de copa del rey en el minuto 120.

FÚTBOL DE BARRO

Tremendo pic.twitter.com/cAmd59KYAz — AtletionTop (@AtletiOnTop) October 27, 2026

Marcos Fernández (6., Foulelfmeter) brachte die Gäste in Führung. Tore von Adri Carrión (18.) und Andoni Ugarte (40.) wendeten das Blatt, doch Roberto Fernández (90., Foulelfmeter) rettete Espanyol in die Verlängerung. Dort traf Gabriel Moscardo (96.) zum 2:3, ehe Ander Laka (98.) und Jon Rojo (120.+1) den Außenseiter jubeln ließen.

Für Espanyol läuft es auch in der Liga nicht: Nach zehn Spielen mit nur zwei Siegen rangiert das Team nur auf dem 18. und damit drittletzten Tabellenrang. Gegner Sestao dagegen ist in der Segunda Federación Grupo I Spitzenreiter.

„Sestao versetzt Manolo den Gnadenstoß“, schrieb die Zeitung As nach dem Spiel über Espanyol-Trainer González, der um seinen Job bangen muss. Auch Marca nutzte diese Wendung. Kein Wunder: Für die Katalanen und ihren Coach war es das dritte Aus gegen einen Viertligisten in Serie, zuvor jeweils in der 2. Runde.