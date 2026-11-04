In einem Pokalspiel brennen beiden Teams die Sicherungen durch, sogar die Polizei muss einschreiten. Bisher lag die höchste jemals gemeldete Anzahl an Platzverweisen in einem Spiel bei 36.

Völlig irre Szenen aus Brasilien! Das U20-Spiel zwischen Uberlandia und Mamoré ist völlig eskaliert. Das Halbfinale eines lokalen Pokalwettbewerbs endete in einer Massenschlägerei und einem absurden Weltrekord.

Auslöser für die Tumulte war ein Torjubel in der Nachspielzeit. Nach dem dritten Treffer für Mamoré jubelte der Spieler Davi Fernandes Bittencourt vor der Ersatzbank der Gastgeber. Das brachte das Fass zum Überlaufen: Nur wenige Sekunden dauerte es, bis fast alle Spieler und Teammitglieder beider Vereine im Gemenge verwickelt waren. Es flogen die Fäuste.

🚨🚨| 51 players and staff sent off in a single U20 match in Brazil between Uberlândia and Mamoré, a 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 (43 players, 8 staff). 🟥🇧🇷



A mass brawl broke out and the clashes lasted nearly 40 minutes. pic.twitter.com/Wf19brIClh — CentreGoals. (@centregoals) November 4, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Auf dem Spielfeld wurde geschubst, geschlagen und getreten, sogar einige Gegenstände flogen durch die Luft. Die Konsequenz: Insgesamt 51 (!) Rote Karten hagelte es anschließend, 43 davon gingen an Spieler, weitere acht an Staff-Mitglieder beider Teams.

Neuer Weltrekord: 43 Spieler erhalten Platzverweis

Da es auf dem Platz viel zu hektisch war, notierte der Unparteiische der Partie, Fernando Modesto, die Platzverweise lediglich im offiziellen Spielberichtsbogen, tatsächlich aus der Tasche zog er sie erst gar nicht.

Laut der brasilianischen Zeitung O Tempo habe letztlich sogar die örtliche Polizei eingreifen müssen, um die Situation zu beruhigen. Die angerückte Militärpolizei stellte zahlreiche Schäden an der Stadioneinrichtung fest.

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Damit stellte der Schiedsrichter auch einen neuen Weltrekord auf: Noch nie wurden in einem offiziell erfassten Fußballspiel so viele Rote Karten verteilt. Der bisherige Rekord stammte aus dem Jahr 2011: Damals kassierten im Spiel zwischen Atlético Claypole und Victoriano Arenas in der fünften Liga Argentiniens 36 Spieler einen Platzverweis.