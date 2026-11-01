Viererpack von Weghorst: Twente feiert Rekordsieg

Der frühere Bundesligastürmer führt seine Mannschaft zu einem 9:0 in der niederländischen Liga.

Der frühere Bundesligastürmer Wout Weghorst hat Twente Enschede in der niederländischen Eredivisie zu einem Rekordsieg geschossen. Der 34-Jährige erzielte beim 9:0 (5:0) bei Excelsior Rotterdam einen Viererpack, für den Conference-League-Teilnehmer war es der höchste Sieg der Vereinsgeschichte in der Eredivisie. Twente ist nach elf Spieltagen Vierter.

Weghorst, der vier Jahre für den VfL Wolfsburg (2018 bis 2022) und eine Saison für die TSG Hoffenheim (2023 bis 2024) auf Torejagd gegangen war, traf per Kopfball (12.), Linksschuss (32.), Rechtsschuss (33.) und Elfmeter (62.) für seinen Klub.