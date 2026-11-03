Der Tod des spanischen Zweitligaspielers Jésus de Miguel erschüttert die Fußballwelt. Die UEFA zieht entsprechende Konsequenzen.

Nach dem tragischen Tod des Spaniers Jésus de Miguel hält der europäische Profifußball für einige Momente inne. Die UEFA kündigte Schweigeminuten bei allen Europapokalspielen in dieser Woche an. „Wir sprechen seiner Familie, seinen Freunden und seinen Teamkollegen in dieser überaus schweren Zeit unser tiefstes Mitgefühl aus“, schrieb der Verband.

De Miguel (30) vom spanischen Zweitligisten CD Teneriffa war am Montag im Ligaspiel gegen den FC Andorra in der 7. Minute der Nachspielzeit mit dem gegnerischen Torhüter Jesus Owono kollidiert.

De Miguel erliegt schweren Verletzungen

Medienberichten zufolge erlitt er im Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus einen Herzstillstand und wurde von Rettungssanitätern wiederbelebt. Owono sah die Rote Karte, das Spiel wurde unter Tränen von Mitspielern umgehend abgebrochen.

Am Montagabend hatte Teneriffa noch geschrieben, Miguel befinde sich trotz erheblicher Verletzungen im Kopf- und Brustbereich in einem „stabilen Zustand“, über Nacht habe sich die Verfassung dann aber „verschlechtert“.

Teneriffa gab den Tod am Dienstagmorgen bekannt und bat „um größtmögliche Achtung“ der Privatsphäre der Familie „in dieser schweren Zeit“.