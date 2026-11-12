Im Sommer wurde Pep Guardiola in Italien als Nationaltrainer gehandelt. Nun gibt es neue Spekulationen um den ehemaligen Erfolgscoach von Manchester City.

Pep Guardiola winkt offenbar ein neuer Job als Trainer. Wie The Athletic berichtet, gelte der 55-Jährige im Falle eines Abgangs von Mauricio Pochettino als Topkandidat bei der Neubesetzung des Trainerpostens der US-amerikanischen Nationalmannschaft.

Der derzeitige US-Coach Pochettino steht laut Sky Sports vor einem Abgang zu Manchester United, sollten sich die Red Devils von Michael Carrick trennen. Sollte es zu diesem Wechsel kommen, will der US-Fußballverband Guardiola von einem Engagement in den USA überzeugen.

Pep Guardiola verabschiedete sich im Sommer von Manchester City Pep Guardiola verabschiedete sich im Sommer von Manchester City © IMAGO/AgenciaLOF

Guardiola sagte Italien ab

Dies dürfte allerdings kein Selbstläufer werden. Im Sommer wurde der langjährige Erfolgscoach von Manchester City als Trainer der italienischen Nationalmannschaft gehandelt. Der Katalane sagte dem italienischen Verband jedoch ab, da er sich nicht bereit fühlte für den Job.

Nach Stationen beim FC Barcelona und beim FC Bayern trainierte Guardiola die vergangenen zehn Jahre Manchester City. Seither ist er ohne Job. Im Zuge seines Abschieds von ManCity im Sommer hatte Guardiola eine Auszeit angekündigt.

Für Pochettino wäre eine Ablöse fällig

Pochettino hatte seinen Vertrag beim US-Verband erst im August bis zur WM 2030 verlängert. Für eine vorzeitige Trennung wäre eine Ablöse von rund 8,6 Millionen Euro fällig. Für seinen Trainerstab könnten weitere Entschädigungszahlungen hinzukommen.

Die United-Klubführung um Miteigentümer Jim Ratcliffe soll laut Medienberichten in dieser Woche über die Zukunft von Carrick entscheiden. Der englische Rekordmeister liegt in der Premier League nach einem miserablen Saisonstart mit nur acht Punkten auf einem Abstiegsplatz.