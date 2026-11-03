Spanischer Zweitliga-Profi Jesús de Miguel verstorben

Trauer beim CD Tenerife: Jesús de Miguel ist nach einem schweren Zusammenstoß im Ligaspiel gegen den FC Andorra gestorben. Der Klub bestätigte am Dienstag den Tod seines Angreifers.

Große Trauer im spanischen Fußball: Jesus de Miguel, Stürmer des Zweitligisten CD Teneriffa, ist an den Folgen eines heftigen Zusammenpralls im Alter von 30 Jahren verstorben. „Mit tiefem Schmerz, einem Kloß im Hals und unfähig zu glauben, dass dies wahr ist“, teilte der Klub am Dienstagmorgen die schockierende Nachricht.

„Es gibt keine tröstenden Worte; nichts kann diese unermessliche Trauer lindern“, schrieb der Verein in seiner Mitteilung. Der Spanier sei um 8 Uhr im Universitätskrankenhaus Nuestra Senora de Candelaria verstorben. „Wir stehen an der Seite seiner trauernden Familie, seiner Angehörigen, von ganz Teneriffa, das heute diesen grausamen Verlust betrauert.“

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Der gesamte spanische Fußball steht unter Schock – unter anderem drückten Meister FC Barcelona, Real Madrid und Atlético Madrid ihr Mitgefühl aus.

De Miguel soll Herzstillstand im Krankenwagen erlitten haben

De Miguel war am Montag im Ligaspiel gegen den FC Andorra in der 7. Minute der Nachspielzeit bei einem Konter kurz hinter der Mittellinie mit dem gegnerischen Torhüter Jesus Owono kollidiert. Spanischen Medienberichten zufolge erlitt er im Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus einen Herzstillstand und wurde von Rettungssanitätern wiederbelebt. Owono sah die Rote Karte, das Spiel wurde unter Tränen von Mitspielern umgehend abgebrochen.

Am Abend hatte Teneriffa noch geschrieben, Miguel befinde sich trotz erheblicher Verletzungen im Kopf- und Brustbereich in einem „stabilen Zustand“, über Nacht habe sich die Verfassung dann aber „verschlechtert“. Teneriffa bat „um größtmögliche Achtung“ der Privatsphäre der Familie „in dieser schweren Zeit“.