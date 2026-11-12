Bei der südkoreanischen Nationalmannschaft soll es eine interne Spaltung gegeben haben. Nun kommt es zur Aussprache.

Die Führungsspieler der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft haben viereinhalb Monate nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM ihre internen Differenzen aus der Welt geräumt. Bayern-Star Min-Jae Kim, Kapitän Heung-min Son und der Mainzer Jae-sung Lee wandten sich mit zwei weiteren Spielern am Donnerstag mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit, in der sie sich entschuldigten und beteuerten, fortan den Blick nach vorne zu richten.

Zuvor waren Medienberichte aufgetaucht, in denen über interne Spannungen im Kern des Nationalteams spekuliert worden war. Der unpopuläre Trainer Hong Myung-bo war auch auf Druck aus der Politik direkt nach der WM zurückgetreten. „Zunächst möchten wir uns aufrichtig bei der koreanischen Öffentlichkeit und den Fußballfans für die Besorgnis entschuldigen, die durch die jüngsten Berichte über die Nationalmannschaft ausgelöst wurde“, hieß es nun in der Erklärung der Spieler.

Südkorea will „unnötige Kontroversen hinter sich lassen“

Das Team habe „offen und ehrlich“ über die Themen diskutiert, „für die wir bisher nicht genügend Gelegenheit hatten“, und habe dadurch „ein besseres Verständnis für die Standpunkte der anderen gewinnen“ können. Das WM-Aus schmerze noch immer und man wolle daraus lernen, „um dieselben Fehler nicht zu wiederholen“. Die Mannschaft werden nun die „unnötigen Kontroversen hinter sich lassen und sich darauf konzentrieren, gemeinsam eine stärkere Nationalmannschaft aufzubauen“.

Die Südkoreaner treffen am Freitag in einem Freundschaftsspiel auf Saudi-Arabien, ehe vier Tage später ein weiterer Test gegen Katar ansteht. Trainiert werden die Asiaten derzeit vom Spanier Roberto Moreno, dessen Vertrag als Interimscoach soll laut Medien aber nach diesen beiden Partien schon wieder auslaufen.