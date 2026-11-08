Während des Ligaduells in Tromsø bricht die Gästetribüne zusammen.

Schrecksekunde für Champions-League-Klub Bodö/Glimt: Während des Erstliga-Spiels bei Tromsö IL (2:0) in der norwegischen Eliteserie ist die Gästetribüne zusammengebrochen, mehrere Fans stürzten dem norwegischen Sender NRK zufolge durch ein Loch im Boden. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht, das Spiel wurde unterbrochen.

„Wir hatten während des Spiels einen ernsten Vorfall im Auswärtsbereich“, teilte Tromsö in einer Erklärung mit. „Vorläufige Informationen deuten darauf hin, dass eine Person durch die Tribüne gestürzt ist und Verletzungen erlitten hat.“

Das Unglück ereignete sich in der 41. Minute. Bodö-Torhüter Nikita Haikin machte den Schiedsrichter auf den Vorfall aufmerksam, daraufhin folgte eine fast 50-minütige Unterbrechung. Die Tribüne wurde nach dem Teileinsturz komplett geräumt, die Auswärtsfans wurden im Anschluss auf die Haupttribüne verlagert.

Sportlich nahm die Partie für Bodö/Glimt ein versöhnliches Ende. Nach Wiederanpfiff gewann der letztjährige Königsklassen-Achtelfinalist das Spiel dank eines Doppelpacks von Ola Brynhildsen (45.+1/73.).