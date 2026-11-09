Der frühere Schalke-Profi Raúl übernimmt den spanischen Klub und unterschreibt bis 2028. Sein Debüt gibt er am Samstag.

Die spanische Fußball-Ikone Raúl González hat einen neuen Trainerjob. Der frühere Schalke-Star übernimmt beim spanischen Zweitligisten Real Oviedo und erhält einen Vertrag bis Juni 2028. Dies gab der Klub am Montag bekannt.

Raúl soll bereits am Samstag im Heimspiel gegen den FC Girona erstmals an der Seitenlinie stehen. Am Dienstag wird der 49-Jährige offiziell vorgestellt, seinen Vorgänger Julián Calero hatte Oviedo am Montagmorgen entlassen.

Raúl begann Trainerkarriere bei Real Madrid

„Willkommen in deinem neuen Zuhause, MÍSTER“, schrieb der Klub am Mittag in den Sozialen Medien. Der langjährige spanische Nationalspieler tritt damit seine nächste Station als Trainer an. Zuletzt war Raúl sechs Spielzeiten für die zweite Mannschaft von Real Madrid verantwortlich. Für die Königlichen hatte der frühere Stürmer über 15 Jahre lang gespielt. 2010 war Raúl für zwei Spielzeiten zu Schalke 04 (28 Tore in 66 Ligaspielen) gewechselt. Später spielte er noch für Al-Sadd und New York Cosmos, bevor er 2015 seine Karriere beendete.

Seine Trainerlaufbahn hatte Raúl 2018 im Nachwuchsbereich von Real Madrid begonnen. Dort betreute er zunächst Jugendmannschaften, ehe er 2020 die UEFA Youth League gewann. Anschließend übernahm er die zweite Mannschaft des spanischen Rekordmeisters.