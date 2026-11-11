Cruyff-Enkel vor Debüt für U18 der USA
Der 17-Jährige ist der Sohn von Cruyffs Tochter Chantal und ihres amerikanischen Ehemanns Todd Beane.
Der Enkel des niederländischen Fußball-Idols Johan Cruyff steht vor seinem Debüt im Trikot der USA. Der 17 Jahre alte Shae Cruyff-Beane gehört zum Aufgebot der U18-Nationalmannschaft für den anstehenden November-Lehrgang mit Spielen gegen Norwegen und Portugal. Das teilte der US-Verband mit.
Shae ist der Sohn von Cruyffs Tochter Chantal und ihres amerikanischen Ehemanns Todd Beane. Der Mittelfeldakteur spielt aktuell in der Jugendabteilung des spanischen Drittligisten Gimnàstic de Tarragona aus der Nähe von Barcelona.
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Die Familie Cruyff hat seit 1988 ihren Hauptwohnsitz in Barcelona. Von 1988 bis 1996 war Johan Cruyff Cheftrainer des FC Barcelona, von 1973 bis 1978 stand er dort als Spieler unter Vertrag. Von 1979 bis 1981 hatte der 2016 verstorbene Johan Cruyff in den USA für die Los Angeles Aztecs und die Washington Diplomats gespielt.