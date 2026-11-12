Argentinien verlängert mit Lionel Scaloni. Der Weltmeister-Trainer trägt seit 2018 die Verantwortung als Cheftrainer.

Trainer Lionel Scaloni hat seinen Vertrag bei Vizeweltmeister Argentinien bis nach der WM 2030 verlängert. Das gab der argentinische Fußballverband AFA am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekannt.

„Ich habe denselben Ehrgeiz und Enthusiasmus wie am ersten Tag und freue mich, weitermachen zu können. Ich bin dankbar und von nun an beginnt ein neuer Prozess“, sagte Scaloni, der zu Tränen gerührt war.

Lionel Scaloni war zu Tränen gerührt Lionel Scaloni war zu Tränen gerührt © IMAGO/Fotobaires

Scaloni gewann 2022 mit Argentinien die Weltmeisterschaft

Es sei „ein sehr besonderer Tag für die gesamte Familie des argentinischen Fußballs“, sagte AFA-Präsident Claudio Tapia über die Verlängerung.

Scaloni hatte 2017 an der Seite des Nationaltrainers Jorge Sampaoli das Amt des Co-Trainers übernommen, 2018 rückte er nach der WM in Russland zum Cheftrainer auf.

2021 und 2024 gewann er mit Argentinien die Copa America, 2022 krönte sich das Team um Superstar Lionel Messi in Katar zum Weltmeister, in diesem Sommer unterlag die Albiceleste bei der WM in Nordamerika erst im Finale Spanien.