51 Platzverweise: Brasilianisches Fußballspiel mit Weltrekord

Auslöser war eine Massenschlägerei. Bisher lag die höchste jemals gemeldete Anzahl an Platzverweisen in einem Spiel bei 36.

Eskalation wird zum Weltrekord: Im Spiel zwischen Uberlândia und Mamoré in der zweiten brasilianischen Fußballliga der U20-Meisterschaft hat es am Sonntag 51 Platzverweise gegeben. Auslöser war eine Massenschlägerei in der 54. Minute. Die beiden Teams haben damit den bisherigen von Guinness World Records verzeichneten Höchstwert von 36 Roten Karten in einem Spiel weit übertroffen.

Die Situation eskalierte nach dem Treffer von Davi Fernandes Bittencourt zum 3:1 für die Gäste aus Uberlândia. Der Torschütze soll während seines Jubels die gegnerische Bank provoziert und sich in der Folge einen Schubser des Torwarttrainers eingehandelt haben. Danach entwickelte sich das Geschehen zu einer Massenschlägerei, bei der sogar Balljungen beteiligt waren und Stühle geworfen wurden.

Insgesamt kassierten 43 Spieler und acht Mitglieder der Trainerteams eine Rote Karte. Das Spiel wurde daraufhin von Schiedsrichter Fernando Patrick Drosghic Modesto abgebrochen. Die angerückte Militärpolizei stellte zahlreiche Schäden an der Stadioneinrichtung fest.

Laut Guinness World Records bestand der bisherige Weltrekord für die meisten Platzverweise (36) in einer Partie seit 2011. Auch in dem damaligen Spiel zwischen den argentinischen Fünftligisten Atlético Claypole und Victoriano Arenas war es zu einer Massenschlägerei gekommen.