Cavan Sullivan schreibt für die USA Geschichte und unterbietet die Bestmarke eines BVB-Youngsters, die nur wenige Tage Bestand hat.

Cavan Sullivan hat beim 3:0 (1:0) der USA gegen Erzrivale Mexiko Geschichte geschrieben. Der 17-Jährige erzielte im Testspiel in Glendale/Arizona das zwischenzeitliche 2:0 und wurde damit zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der US-Nationalmannschaft. Sullivan, der im kommenden Jahr zu Manchester City wechseln soll, traf in der 62. Minute.

Mit 17 Jahren und fünf Tagen unterbot Sullivan die erst fünf Tage alte Bestmarke von BVB-Youngster Mathis Albert. Dieser hatte im Alter von 17 Jahren und 31 Tagen beim 4:2 gegen Chile getroffen.

Cavan Sullivan schrieb als jüngster Torschütze für die USA Geschichte Cavan Sullivan schrieb als jüngster Torschütze für die USA Geschichte © IMAGO/Icon Sportswire

Rekordschütze Sullivan: „Momente, von denen du träumst“

„Das sind die Momente, von denen du träumst, wenn du drei, vier, fünf oder sechs Jahre alt bist“, sagte Sullivan. „Ich habe mir diesen Moment vorgestellt, nicht nur in den vergangenen paar Stunden, als ich erfahren habe, dass ich in der Startelf stehe, sondern mein ganzes Leben lang.“

Zuvor hatte der 18 Jahre alte Julian Hall das Team von Nationaltrainer Mauricio Pochettino in der 28. Minute in Führung gebracht. Für Hall war es bereits das dritte Tor im dritten Länderspiel seit seinem Debüt in der vergangenen Woche gegen Peru.

Mexikaner Chávez sieht Rot – Druck auf Trainer Márquez wächst

Nach Sullivans Treffer sah Mexikos eingewechselter Luis Chávez in der 68. Minute wegen eines Stoßes ins Gesicht von Sebastian Berhalter die Rote Karte. Malik Tillman von Bayer Leverkusen sorgte in der 84. Minute nach einem missglückten Rückpass für den Endstand.

Für Mexikos Trainer Rafael Márquez erhöhte die Niederlage den Druck: Seit seiner Amtsübernahme nach der WM wartet er weiter auf seinen ersten Sieg.