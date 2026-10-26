Wie schon in Mailand erzielt der Brügge-Stürmer auch gegen St. Truiden drei Tore. "Er hat alle Blicke auf sich gezogen", schreibt Het Laatste Nieuws.

Nächster Dreierpack, Führung in der Torjägerliste: Angreifer Nicolò Tresoldi (22) sorgt beim FC Brügge weiter für Furore. „Nach seinen Heldentaten in San Siro ist Tresoldi europaweit ein Begriff geworden, nun hat er erneut alle Blicke auf sich gezogen“, schrieb die Zeitung Het Laatste Nieuws nach dem 3:2 (2:0) gegen St. Truiden am Sonntag.

Tresoldi traf in der 41., 43. und 75. Minute und erinnerte an seine Tor-Gala in der Champions League gegen Inter Mailand keine zwei Wochen zuvor.

„Es fühlt sich ein wenig anders an, aber drei Tore sind immer etwas Besonderes. Ich darf wieder einen Spielball mit nach Hause nehmen“, sagte der U21-Nationalspieler und stieg mit dem Ball in der Hand ins Auto seiner Eltern.

Tresoldi für Deutschland? Dann will er sich entscheiden

Mit sieben Toren aus neun Spielen führt Tresoldi wieder die Torjägerliste in Belgien an, in der vergangenen Saison war er mit insgesamt 19 Treffern Torschützenkönig geworden.

„Ich hoffe, die Verteidiger finden weiter keinen Weg, mich aufzuhalten“, sagte er mit einem Augenzwinkern. In der Tabelle liegt Meister Brügge aber weiter einen Punkt hinter Spitzenreiter KAA Gent.

Tresoldi hatte zuletzt mit starken Leistungen für die deutsche U21-Nationalmannschaft und Brügge auf sich aufmerksam gemacht. Der auf Sardinien geborene Angreifer ringt noch darum, ob er künftig für Deutschland oder Italien spielen möchte. Eine Entscheidung will er erst nach der U21-EM treffen.