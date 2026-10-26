Stunden vor Ballon-d’Or-Vergabe: Sieger-Texte online

Vor der offiziellen Ballon-d'Or-Vergabe sorgt eine Panne für Aufregung.

Verwirrung rund um den Ballon d’Or: Wenige Stunden vor der Auszeichnung in London hat eine Panne die Organisatoren in große Aufregung versetzt. Auf der offiziellen Webseite waren kurzzeitig Würdigungen für Bayern Münchens Harry Kane, Kylian Mbappé und Lamine Yamal zu sehen, in den Sozialen Medien verbreiteten sich die Links zu den Gewinner-Texten rasch.

Laut der Daily Mail sollen die Artikel über eine halbe Stunde online gewesen sein, ehe sie wieder entfernt wurden. Die Organisatoren seien geschockt, hieß es. Es soll zudem eine Untersuchung eingeleitet worden sein.

Wer Nachfolger von Ousmane Dembélé wird, wird am Abend (21.00 Uhr MEZ/DAZN) in der britischen Hauptstadt verkündet.