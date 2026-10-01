Spiel eins ohne Messi: Argentinien feiert Kantersieg
Wenige Tage vor dem Abschiedsspiel von Lionel Messi zeigt sich Argentinien in starker Verfassung. Der Vizeweltmeister fertigte Bolivien ab.
Die argentinische Fußball-Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel ohne Lionel Messi deutlich gewonnen.
Der Vizeweltmeister setzte sich am Mittwochabend in einem Testspiel im Mario-Kempes-Stadion in Córdoba mit 4:0 gegen Bolivien durch. Lautaro Martinez (19.), Nicolas Paz (29.), Cristian Romero (53.) und José „Flaco“ López (86.) erzielten die Treffer für die Albiceleste.
Messi wird am Dienstag verabschiedet
Messi hatte nach der WM seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft angekündigt. Der 39 Jahre alte Superstar wird sich am Dienstag im Rahmen eines Testspiels gegen Benin von der Auswahl verabschieden. Beim deutlichen Erfolg gegen Bolivien stand der langjährige Kapitän bereits nicht mehr zur Verfügung.
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Noch vor Messis Abschiedsspiel gegen Benin steht für die Südamerikaner eine weitere Partie auf dem Programm. Am Samstag trifft Argentinien im Monumental-Stadion von Buenos Aires auf Burkina Faso.
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