Spanien gewinnt Finale der U15-WM

Der Nachwuchs des Fußball-Weltmeisters entscheidet das Finale des Mammut-Turniers in Aserbaidschan gegen Tschechien mit 3:0 für sich.

Spanien hat die erstmals ausgetragene U15-WM gewonnen. Der Nachwuchs des Fußball-Weltmeisters entschied das Finale des Mammut-Turniers in Aserbaidschan gegen Tschechien mit 3:0 für sich. Platz drei ging an Griechenland.

Gespielt wurde in Baku im Acht-gegen-acht-Format auf kleineren Spielfeldern mit Halbzeiten von 20 Minuten Länge. Insgesamt waren 189 Teilnehmernationen dabei, Deutschland war nicht vertreten.