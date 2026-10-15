Southgate schließt Rückkehr auf Trainerbank nahezu aus

Der 56-Jährige gibt Einblicke in sein Seelenleben während seiner achtjährigen Amtszeit als englischer Nationaltrainer.

Der frühere englische Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate rechnet nicht mit einer baldigen Rückkehr ins Trainergeschäft. „Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem ich das noch einmal mache“, sagte der 56-Jährige hinsichtlich eines möglichen Engagements in der Premier League im Podcast des britischen Journalisten Amol Rajan. Seine Einstellung zum Fußball habe sich grundlegend verändert.

„Gegen Ende meiner Zeit mit England habe ich aufgehört, die Siege zu genießen, die einen normalerweise antreiben“, offenbarte Southgate und führte aus: „Ich habe mich nicht einmal mehr länger als ein paar Minuten über Erfolge gefreut.“ Seither habe er kaum noch Fußball geschaut. Zuletzt in einem Stadion sei er im Mai 2025 beim FA-Cup-Triumph seines Herzensvereins Crystal Palace gewesen.

Zum jüngsten Urteil gegen Manchester City im Finanzskandal-Komplex wegen zahlreicher Verstöße gegen Premier-League-Richtlinien äußerte sich Southgate dennoch. „Mein grundlegender Gedanke ist, dass nichts davon gut für den Fußball ist und es keine Gewinner gibt“, sagte er. Es sei unklar, wie lange sich der Rechtsstreit noch hinziehen könne und wie sich der gesamte Spielbetrieb währenddessen aufrechterhalten lasse. Die möglichen juristischen Folgen und die Frage nach einer angemessenen Bestrafung seien „unglaublich komplex“.

Southgate hatte die Three Lions während seiner achtjährigen Amtszeit unter anderem 2021 und 2024 jeweils ins EM-Finale geführt, den ersten großen Titel seit dem WM-Triumph 1966 aber beide Male verpasst. Nach der EM 2024 in Deutschland trat er zurück.