Rekordmeister holt deutschen Trainer

Der Schweizer Rekordmeister Grasshopper Club Zürich präsentiert einen Nachfolger für Peter Zeidler. Die Wahl fällt erneut auf einen deutschen Trainer.

Der taumelnde Schweizer Rekordmeister Grasshopper Club Zürich hat einen neuen Trainer gefunden: Olaf Janßen folgt auf Peter Zeidler, der zu Beginn der Länderspielpause entlassen wurde. Das gab der Klub am Samstag bekannt.

Damit setzt der Tabellenzehnte der Schweizer Super League erneut auf einen deutschen Coach. „Der Grasshopper Club Zürich ist ein Verein mit großer Tradition und einer klaren Vorstellung davon, wie er sich sportlich entwickeln möchte“, sagte Janßen, der einen Vertrag bis 2027 unterschrieb.

Olaf Janßen arbeitete zuletzt beim SV Sandhausen in der Regionalliga Olaf Janßen arbeitete zuletzt beim SV Sandhausen in der Regionalliga © IMAGO/foto2press

Trainer Olaf Janßen arbeitete zuletzt in der Regionalliga

Der 59-Jährige betreute zuletzt bis März dieses Jahres den Regionalligisten SV Sandhausen. Zuvor war Janßen viereinhalb Jahre für den Drittligisten Viktoria Köln tätig. In der Bundesliga arbeitete er zudem als Co-Trainer unter Bruno Labbadia bei Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg.

Die Grasshoppers, die 2003 ihren 27. und bislang letzten Meistertitel holten, soll Janßen nun zurück in die Erfolgsspur führen. Sein Vorgänger Zeidler holte in den ersten neun Spielen nur zwei Siege. Nach der Länderspielpause wird Janßen am 10. Oktober beim Spiel gegen den Tabellenzweiten Young Boys Bern sein Debüt als GC-Trainer feiern.