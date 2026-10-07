Zwischen Platzsturm und Blamage: Drittligist FC Trollhättan besiegt den amtierenden Meister Mjällby AIF im schwedischen Pokal und sorgt damit für eine Sensation - Mjällbys Sieglosserie setzt sich fort.

Blamage für den Sensationsmeister! In der zweiten Runde des schwedischen Pokals ist Mjällby AIF überraschend mit 0:1 (0:1) am Drittligisten FC Trollhätten gescheitert. Für Mjällby bildete die Niederlage den nächsten Rückschlag in einer ohnehin enttäuschenden Saison.

Umso größer war die Freude bei der Heimmannschaft: In der 11. Minute brach tobender Jubel im Edsborgs IP-Stadion des FC Trollhättan aus, als Melwin Berg die Gäste früh schockte. Kurz vor der Strafraumgrenze fand der 22-Jährige eine Lücke in der Abwehr des aktuellen Meisters und erzielte den Siegtreffer. Mjällby-Torhüter Robin Wallinder konnte den flachen Schuss des jungen Schweden nicht parieren.

Mjällby AIF hatte dem FC Trollhättan nichts entgegenzusetzen Mjällby AIF hatte dem FC Trollhättan nichts entgegenzusetzen © IMAGO/TT

„Wir sind im Moment einfach nicht besser“

Mjällby-Stürmer Jacob Bergström räumte die schlechte Leistung seines Teams ein und zollte dem Drittligisten Respekt. „Trollhättan ist eine gute Mannschaft. Hut ab vor ihrer Leistung, aber wir haben auch zu schlecht gespielt. Wir sind im Moment einfach nicht besser, und so gewinnt man keine Spiele“, resümierte Bergström beim Expressen.

Für Bergström war es zudem keine Frage der Unterschätzung, sondern der Leistung. „Viele von uns haben schon in der Division 1 gespielt. Wir wissen, dass der Unterschied nicht so groß ist, wenn man alles richtig macht“, sagte der Stürmer, „wir sind im Moment einfach keine bessere Fußballmannschaft“.

Auf der Seite des Gastgebers brach dagegen pure Freude über den Sieg aus. Nach Abpfiff stürmten rund 100 Anhänger des FCT, darunter viele Kinder, das Spielfeld und feierten den Sieg mit ihren Spielern.

Enttäuschende Saison für Mjällby AIF

Für Mjällby AIF hat diese Niederlage bittere Folgen. Durch das Ausscheiden aus der zweiten Runde des Pokals verpasst das Team von Trainer Andreas Brännström die Gruppenphase. Der derzeitige Meister und Pokalsieger kann in dieser Saison somit voraussichtlich beide Titel nicht verteidigen.

Denn auch in der Allsvenskan, der ersten schwedischen Liga, läuft es enttäuschend. Nachdem Mjällby sich letzte Saison überraschend zum Meister gekrönt hatte, befindet sich der Klub nach 22 Spieltagen aktuell auf Platz 12. Ihn trennen 29 Punkte vom Erstplatzierten IK Sirius.

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Fünf Top-Teams ausgeschieden

Gleich fünf weitere Mannschaften aus der ersten und zweiten Liga Schwedens teilten das Leid mit Mjällby AIF. Neben Mjällby verpasste aus der Allsvenskan Brommapojkarna die Gruppenphase. Auch die Zweitligisten GIF Sundsvall, IK Brage und Falkenbergs FF mussten sich frühzeitig aus dem Pokal verabschieden.