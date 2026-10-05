Mega-Star Ovechkin kündigt letzte NHL-Saison an

Alexander Ovechkin macht Schluss in der NHL. Der Rekordtorschütze der NHL geht nach über 1500 Spielen in seine letzte Saison mit den Capitals.

Nach über 20 Jahren in der NHL hat Rekordtorschütze Alexander Ovechkin seine letzte Saison in der weltweit besten Eishockey-Liga angekündigt.

„Ich liebe dieses Spiel so sehr, aber tief in meinem Herzen weiß ich, dass es die richtige Entscheidung ist“, schrieb der mittlerweile 41-jährige Russe in einer Mitteilung seiner Washington Capitals, bei denen er seit 2005 spielt.

Alex Ovechkin announced to his teammates this morning that this season will be his final in the NHL pic.twitter.com/wnnnkrIl5U — Washington Capitals (@Capitals) October 5, 2026

„Ich freue mich sehr auf diese Saison mit meinen Mitspielern. Wir werden alles dafür tun, dieses Jahr zu etwas Besonderem zu machen“, sagte der linke Flügelspieler, der die Entscheidung noch vor dem ersten Heimspiel am Donnerstag gegen die Pittsburgh Penguins (01.30 Uhr MESZ) verkünden wollte.

Über den Schritt habe Ovechkin mit seiner Familie im Sommer nach der abgelaufenen Saison beraten, in der er mit den Capitals die Playoffs verpasste.

NHL: Ovechkin knackte Rekord von Ikone Wayne Gretzky

In der vorherigen Saison hatte er bei den Capitals dagegen noch einen Meilenstein erreicht. Im April 2025 überholte er Kanadas Ikone Wayne Gretzky, der zuvor als unerreichbar galt, bei erzielten NHL-Treffern. Ovechkin steht nach 1575 Spielen bei 929 Toren, während Gretzky in 1487 Spielen 894 Tore erzielte.

Der in Moskau geborene Ovechkin wurde 2004 im NHL-Draft von den Capitals an Position eins ausgewählt und gab nach einer weiteren Saison bei Dynamo Moskau 2005 sein Debüt für Washington.

2018 brachte er mit dem erstmaligen Gewinn des Stanley Cups die Erlösung für die Franchise. Als Nationalspieler Russlands holte er zudem dreimal Gold bei einer Weltmeisterschaft.