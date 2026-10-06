Es sei ihm eine Ehre gewesen, "gemeinsam mit dir Geschichte geschrieben zu haben", schreibt der Brasilianer über seinen einstigen Mitspieler.

Kurz vor dem letzten Länderspiel von Lionel Messi hat der Brasilianer Neymar den Argentinier in einem „Abschiedsbrief“ als „GOAT“, als „Größten aller Zeiten“ gewürdigt. „Jeder, der den Fußball liebt, hat dich all die Jahre über genossen. Es ist nicht nur Argentinien, das dir dankt, die ganze Welt dankt dir für alles, was du für den Fußball getan hast“, schrieb der 34-Jährige über seinen „Fußball-Bruder“ in den Sozialen Netzwerken.

Neymar dankte Messi (39) außerdem dafür, „dass du mich den Fußball noch mehr lieben lässt. Es war eine Ehre, gegen dich gespielt zu haben, und noch mehr, gemeinsam mit dir Geschichte geschrieben zu haben.“

Lionel Messi (l.) und Neymar bei Paris Saint-Germain Lionel Messi (l.) und Neymar bei Paris Saint-Germain © picture-alliance/SID/Thomas Brégardis

Neymar und Messi spielten jahrelang zusammen

Neymar und Messi bestritten zwischen 2013 und 2017 gemeinsam 206 Spiele, zunächst beim FC Barcelona, danach bei Paris Saint-Germain. 2015 gewannen sie als Spieler mit Barca die Champions League.

Gegeneinander spielten Neymar und Messi sechs Mal mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften, vier Mal setzte sich der Argentinier durch – unter anderem beim Gewinn der Copa America 2021 gegen Brasilien im Maracanã von Rio de Janeiro (1:0).

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