José Mourinho äußert sich in Bezug auf das Verfahren gegen Manchester City mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus. Mit schnellen Entscheidungen und Sanktionen rechnet der Real-Coach nicht.

José Mourinho hat das Verfahren gegen Manchester City mit beißender Ironie kommentiert. Im Interview mit dem Corriere dello Sport teilte der Trainer von Real Madrid seine Befürchtungen auf sarkastische Art und Weise mit.

„Ich lache lieber ein bisschen darüber, denn ich glaube schon, dass wir zu einem Ergebnis kommen werden. Aber wir beide, die in den Sechzigern sind, müssen Glück haben, noch hier zu sein, wenn das endgültige Urteil fällt. Jetzt kommt ein Urteil, dann eine Berufung und so weiter“, zeigte er sich im Gespräch mit dem italienischen Sportmedium spöttisch.

José Mourinho spottet über das Verfahren gegen Manchester City José Mourinho spottet über das Verfahren gegen Manchester City © IMAGO/RHR-Foto

Die Skyblues wurden vor rund einer Woche aufgrund einer Vielzahl an Verstößen gegen die Finanzvorschriften der Premier League für schuldig befunden. Dem amtierenden Vizemeister drohen eklatante sportliche und finanzielle Sanktionen, jedoch steht das genaue Strafmaß noch nicht fest.

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Schiedsrichter-Ärger: Mourinho sieht die Schuld nicht bei sich

Mourinho kam im Laufe des Interviews auch auf das Thema Schiedsrichter zu sprechen. Dass er mit diesen häufig im Clinch liege, sei jedoch nicht seine Schuld. „Ich glaube nicht, dass ich das Problem bin. Ich glaube, das Problem ist das Pech mit den Zeitpunkten, zu denen ich zu einem bestimmten Verein komme“, erklärte der Portugiese.

Bereits im Rahmen seiner ersten Amtszeit bei den Königlichen (2010-2013) sei er diesbezüglich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. „Ich kam bei Real Madrid an, in den wichtigen Zeiten von Negreira. Niemand wusste etwas darüber, aber wir haben es miterlebt“, erklärte er in Bezug auf die Jahre, in denen der ehemalige Vizepräsident des Schiedsrichterausschusses Enríquez Negreira Zahlungen vom FC Barcelona erhielt. Dem spanischen Finanzamt zufolge flossen zwischen 2001 und 2018 sieben Millionen Euro an dessen Firma „Dasnil 95“.

DEINE MEINUNG

Zudem verwies Mourinho auf den türkischen Schiedsrichterskandal, bei dem der oberste Verantwortliche der Referees nach seinen Worten verurteilt wurde und im Gefängnis landete. Mourinho war zu dieser Zeit bei Fenerbahce Istanbul (2024 bis 2025) tätig.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.