Mesut Özil meldet sich zu Wort – mit Appell pro Russland

Kaum zu erkennen! Özil wird zum Muskel-Protz

Mesut Özil schaltet sich in eine brisante Fußball-Debatte ein. Der einstige Weltmeister fordert eine Aufhebung der FIFA-Sanktionen gegen Russland.

Der frühere deutsche Nationalspieler Mesut Özil hat mit einer politischen Stellungnahme für Aufsehen gesorgt. Der Weltmeister von 2014 sprach sich für eine Aufhebung der internationalen Fußball-Sanktionen gegen Russland aus und forderte den Weltverband FIFA auf, russische Mannschaften wieder bei Wettbewerben zuzulassen.

Özil äußerte sich bereits am Mittwoch am Rande eines Veteranenspiels zwischen Basaksehir FK und dem russischen Verein Zenit St. Petersburg zu der Thematik – und zog dabei einen Vergleich zur Behandlung israelischer Teams.

Mesut Özil spricht über ein brisantes Thema Mesut Özil spricht über ein brisantes Thema © IMAGO / Anadolu Agency

„Der Fußball hat immer schon Frieden gebracht. Solange wir dort nicht auf Rasse oder Religion achten, hat die Sportwelt die Menschen stets zusammengehalten“, sagte Özil.

Russland? Özil appelliert an die FIFA

Der 38-Jährige meinte weiter: „Wie bekannt ist und wie ihr wisst, hat die FIFA keine Sanktionen gegen israelische Mannschaften verhängt, aber gegen russische Mannschaften schon.“

Der ehemalige Profi von Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid und dem FC Arsenal richtete eine unmissverständliche Aufforderung an den Weltverband. „Hier möchte ich an die FIFA appellieren. Hoffentlich hören sie auf, mit zweierlei Maß zu messen, und behandeln alle gleich.“

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 hatten FIFA und UEFA sämtliche russischen National- und Vereinsmannschaften von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Diese Sanktionen gelten bis heute.

Es ist nicht das erste Mal, dass Özil mit politischen Äußerungen Debatten auslöst. Bereits in den vergangenen Jahren hatte er wiederholt öffentlich Positionen zum Nahostkonflikt bezogen.