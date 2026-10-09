Roel Brouwers traut Marc ter Stegen bei Ajax eine starke Saison zu. Der ehemalige Teamkollege hat lobende Worte für den Deutschen übrig.

Marc-André ter Stegen soll Ajax nach Ansicht seines früheren Mitspielers Roel Brouwers sofort auf ein höheres Niveau heben. „Er ist eigentlich viel zu gut für die Eredivisie“, sagt der ehemalige Gladbach-Profi im Gespräch mit ELF Voetbal. Der 34-Jährige ist für eine Saison vom FC Barcelona an Ajax ausgeliehen und bringt als Champions-League-Sieger sowie siebenmaliger spanischer Meister reichlich Erfahrung nach Amsterdam.

Brouwers hofft vor allem, dass ter Stegen die Verletzungsprobleme der vergangenen Jahre endgültig hinter sich lässt. Ajax biete dem deutschen Torhüter die Chance, wieder an seine frühere Form heranzukommen und seine Stärken im Johan-Cruijff-ArenA-Stadion zu zeigen.

ter Stegen (l.) und Roel Brouwers (r.) bei ihrer gemeinsamen Zeit in Mönchengladbach ter Stegen (l.) und Roel Brouwers (r.) bei ihrer gemeinsamen Zeit in Mönchengladbach © IMAGO/Moritz Müller

Brouwers und ter Stegen spielten fünf Jahre zusammen

Dazu zählen für Brouwers insbesondere das Spiel mit dem Ball sowie die Reflexe auf der Linie: „Marc konnte mit seinem angeblich schwächeren Fuß mehr anfangen als ich mit meinem starken. Ich kenne keinen anderen Torhüter, der so beidfüßig ist wie er.“

Beide standen bei Borussia Mönchengladbach in 71 Pflichtspielen gemeinsam auf dem Platz. Ter Stegen gab dort im April 2011 im Derby gegen den 1. FC Köln sein Profi-Debüt – Gladbach gewann die Partie 5:1. Brouwers erinnert sich an einen schon als Teenager außergewöhnlich abgeklärten Keeper, der viel kommuniziert und auch in Drucksituationen keine Nervosität gezeigt habe. Die Kontakte zu Míchel, Daley Blind und Jordi Cruijff aus der gemeinsamen Zeit in Barcelona hätten nach Einschätzung von Brouwers zudem geholfen, den überraschenden Ajax-Deal möglich zu machen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.