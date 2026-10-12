Corinthians ist seit neun Pflichtspielen sieglos und steht nur auf Platz 16 in der Liga. Ex-Weltstar Clarence Seedorf übernimmt.

Clarence Seedorf übernimmt den brasilianischen Erstligisten Corinthians São Paulo als Trainer und soll diesen vor dem Abstieg bewahren.

Wie der Klub bekannt gab, erhält die niederländische Fußballikone einen Vertrag bis Ende 2027. „Ich bin hier, um mein Bestes zu geben und eine Mannschaft aufzubauen, die um jeden Ball, jede Minute, jeden Sieg kämpft“, sagte Seedorf, der die Nachfolge des früheren brasilianischen Nationaltrainers Fernando Diniz antritt: „Diese Herausforderung anzunehmen, ist eine Ehre, aber auch eine große Verantwortung.“

Seedorf spielte einst für Botafogo

Nach Trainerstationen bei der AC Mailand (2014), beim FC Shenzhen in China(2016), Deportivo A Coruña (2018) und der kamerunischen Nationalmannschaft (2018-2019) erhält der 50-Jährige eine neue Chance beim Tabellen-16. in Brasilien.

Die Liga kennt Seedorf bereits, bei Botafogo beendete er 2014 seine Spielerkarriere. In São Paulo trifft der Niederländer auch auf seinen Landsmann Memphis Depay, der seit 2024 für Corinthians kickt.