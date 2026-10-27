Der Torjäger des FC Bayern richtet Worte des Danks an seine Familie, Freunde und Wegbegleiter.

Harry Kane rang nach Worten, seine Stimme stockte. Doch als der Superstar des FC Bayern an seine Kinder dachte, kehrte das Schmunzeln in sein Gesicht zurück. Diese hingen zu Hause vor dem Fernseher, und Kane sah sich umgehend dazu veranlasst, ein ernstes Wörtchen an sie zu richten: „Es ist schon nach eurer Schlafenszeit“, sagte der 33-Jährige am Montagabend bei der Gala in London um kurz vor Mitternacht.

Doch Spaß beiseite. Kane dankte seinen vier Kindern, als er mit dem Gewinn des Ballon d’Or am Gipfel angekommen war, und wurde emotional. „Ihr seid der Grund, warum ich das alles mache“, betonte der Engländer: „Dieser Preis bedeutet mir ganz besonders viel. Ich kann es kaum erwarten, euch wiederzusehen und mit euch zu feiern. Ich liebe euch sehr.“

Kane war bei seiner Rede äußerst emotional Kane war bei seiner Rede äußerst emotional © AFP/SID/FRANCK FIFE

Kane nach Ballon-d’Or-Gewinn den Tränen nahe

Kane richtete Worte an seinen Bruder Charlie, der behaupte, für das Talent des neuen Weltfußballers verantwortlich zu sein („Also danke dafür“). Er dankte seinen Eltern, seiner Frau Katie („Meine beste Freundin“). „Ich weiß, wie sehr ihr mich unterstützt. Wir erleben all diese Emotionen gemeinsam“, sagte Kane, der sichtbar den Tränen nahe war: „Ich weiß, wie sehr ihr mir abseits des Platzes helft. Das ermöglicht es mir, auf dem Platz meine Leistung zu bringen und mein Bestes zu geben.“

In seiner Rede, die er am Vorabend nach eigener Aussage auf einem Zettel vorbereitet hatte, hob Kane zudem den FC Bayern besonders hervor. Aber auch Tottenham Hotspur, den Klub, bei dem ihm den Durchbruch gelang, und die englische Nationalmannschaft, mit der er im Sommer bei der WM den dritten Platz erreicht hatte. „Es war mir wirklich eine Ehre, euch als Kapitän anzuführen und euch zu führen. Es macht mich unglaublich stolz. Dieser Sieg ist für uns alle“, betonte er.