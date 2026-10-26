Nach dem Gewinn des Ballon d'Or dankt der Engländer vor allem seinem Klub.

Harry Kane hat überwältigt auf die Auszeichnung mit dem Ballon d’Or reagiert – und vor allen dem FC Bayern gedankt. „Wow, wow, wow“, sagte der Starstürmer der Münchner bei der Ehrung in der britischen Hauptstadt. Er sei „fast sprachlos. Hier in London zu sein, macht das Ganze noch besonderer.“

Vor allem als Kane über seine Familie und Freunde sowie seine Anfangszeit bei Tottenham Hotspur sprach, war er den Tränen nahe.

Harry Kane mit dem Ballon d’Or Harry Kane mit dem Ballon d’Or © AFP/SID/FRANCK FIFE

Ohne seine Teamkollegen beim deutschen Rekordmeister, führte Kane dazu aus, „wäre das nicht möglich gewesen. Die Art und Weise, wie ihr mich antreibt und wie wir uns gegenseitig zu Höchstleistungen pushen, bedeutet mir sehr viel.“

Es sei „eine Ehre, für den FC Bayern zu spielen. Euch zu vertreten, ist ein echtes Privileg. Ich freue mich sehr, diese Trophäe mit zurück zum FC Bayern zu bringen.“

Ballon d’Or: Kane schickt Botschaft an Bayern-Trainer Kompany

Der Engländer schickte zudem eine Botschaft an Bayern-Trainer Vincent Kompany ins Krankenhaus. „Ich hoffe, dass dir dieser Erfolg ein wenig Kraft gibt“, sagte er und dankte dem gesamten Betreuerstab: „Seit ich bei euch bin, habe ich mich als Spieler, als Mensch und als Führungspersönlichkeit weiterentwickelt.“

Vereinspräsident Herber Hainer sprach von einem „stolzen Tag“ für den FC Bayern. Sportvorstand Max Eberl bezeichnete Kane als „Gewinn“ für den Klub.

DEINE MEINUNG

„Er übernimmt Verantwortung, auf dem Platz wie in der Kabine, er ist einer, an dem sich alle orientieren, Tag für Tag. Dieser Titel ist der Lohn für seine insgesamt beeindruckende Lebensleistung“, sagte Eberl: „Harry verdient jede Auszeichnung dieser Welt, und dass er heute hier in seiner Heimat den Ballon d’Or überreicht bekommen hat, ist ein wunderbares Signal für alle, dass es sich immer lohnt, niemals lockerzulassen.“ Der FC Bayern sei „eine Bühne für Weltklasse“.

Am DAZN-Mikrofon kurze Zeit später ergänzte Kane: „Jetzt gehe ich irgendwohin zum Feiern. Das hier (die Trophäe) kommt überall mit hin. Leider bekommen meine Kinder sie bis Freitag nicht zu sehen, weil sie in London bleiben.“