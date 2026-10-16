„Inakzeptabel“: Hajduk-Fans skandieren rechte Parolen

Die Vorfälle in der kroatischen Küstenstadt sorgen für Empörung. Politiker fordern scharfe Konsequenzen.

Kroatische Spitzenpolitiker haben die pro-nationalsozialistischen und antisemitischen Sprechchöre von Fans des Fußballvereins Hajduk Split vor dem Spiel in der Conference League gegen Ajax Amsterdam scharf verurteilt. Kroatiens Präsident Zoran Milanovic bezeichnete den Vorfall am Freitag in einer Stellungnahme als „inakzeptabel und beschämend“.

Fans von Hajduk, bekannt als „Torcida“, zogen am Donnerstag durch die Küstenstadt und skandierten rechtsradikale Parolen über Juden und Adolf Hitler. Während des Spiels zündeten Torcida-Anhänger auf den Rängen Leuchtfackeln und andere pyrotechnische Gegenstände, was eine Spielunterbrechung von fast 20 Minuten zur Folge hatte.

Milanovic forderte ein rasches Vorgehen gegen die Täter, um zu zeigen, „dass es in Kroatien keinen Platz für die Verherrlichung des Nationalsozialismus und der Ustascha-Ideologie (pro-nationalsozialistische Regime, das während des 2. Weltkriegs in Kroatien an der Macht war, d. Red.) gibt.“

Die israelische Botschaft in Zagreb erklärte in einer Stellungnahme, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, sie sei „zutiefst schockiert über den schwerwiegenden antisemitischen Vorfall“. Auch Ministerpräsident Andrej Plenković verurteilte die „antisemitischen Botschaften“, die „völlig im Widerspruch zu den Werten stehen, die wir in der kroatischen Gesellschaft wahren wollen“.

Hajduk Split, das die Partie mit 2:1 gewann, entschuldigte sich in einer Stellungnahme bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) und Ajax. Man habe „Szenen erlebt, an die sich Europa besser nicht erinnern sollte“. Auch der kroatische Fußballverband verurteilte den Vorfall.