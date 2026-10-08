Gilgeous-Alexander steigt bei Atlético Madrid ein

Der NBA-Star gehört künftig zur Eigentümergruppe des spanischen Spitzenklubs. Die Rojiblancos bestätigen die Beteiligung.

Der nächste Basketballstar aus der NBA investiert in den Fußball: Der Kanadier Shai Gilgeous-Alexander, zweimaliger Liga-MVP und bei Oklahoma City Thunder Mitspieler von Nationalspieler Isaiah Hartenstein, steigt beim spanischen Spitzenklub Atlético Madrid ein.

„Ich freue mich sehr, offiziell Teil der Eigentümergruppe von Atlético Madrid zu werden. Es ist ein Verein mit einer langen Geschichte an der Spitze des europäischen Fußballs, und ich bin dankbar für die Gelegenheit, an seiner Zukunft mitzuwirken“, erklärte der 28 Jahre alte Star-Spielmacher, der OKC 2025 zum souveränen Titel geführt hatte.

„Diese Partnerschaft basiert auf gemeinsamen Werten: Ehrgeiz, Exzellenz und der Überzeugung, dass man sich jedes Ergebnis verdienen muss“, kommentierte der Verein in einer Mitteilung.

Gilgeous-Alexander reiht sich damit in die Liste namhafter Basketballspieler ein, die Anteile an europäischen Spitzenklubs erworben haben – so etwa LeBron James beim FC Liverpool oder Kevin Durant bei Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.