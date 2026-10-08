Granit Xhaka kommt sein gefälschtes Impf-Zertifikat teuer zu stehen. Der Schweizer Nationalspieler muss 50 Tagessätze à 3000 Franken zahlen.

Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Granit Xhaka ist wegen gefälschter Corona-Impfzertifikate zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Wie der 34 Jahre alte Kapitän der Nationalmannschaft am Donnerstag bei Instagram mitteilte, verhängte die Staatsanwaltschaft eine Strafe von 50 Tagessätzen zu je 3000 Schweizer Franken (insgesamt 150.000 Franken).

Xhaka wurde wegen „Erschleichens einer falschen Beurkundung“ verurteilt. „Ich akzeptiere den Entscheid und übernehme die Verantwortung“, schrieb der Mittelfeldspieler des englischen Premier-League-Klubs AFC Sunderland. Die Verfahrenskosten habe er bereits beglichen.

Granit Xhaka besorgte sich gefälschte Impfzertifikate Granit Xhaka besorgte sich gefälschte Impfzertifikate © IMAGO/STEINSIEK.CH

Xhaka fehlte der Schweiz bei den letzten Länderspielen

Der frühere Bundesliga-Profi von Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen hatte zuvor eingeräumt, während der Corona-Pandemie zwei Impfzertifikate gefälscht zu haben.

Aufgrund des laufenden Verfahrens hatten Xhaka und der Schweizerische Fußballverband (SFV) gemeinsam entschieden, auf eine Teilnahme des Kapitäns am jüngsten Lehrgang der Nationalmannschaft zu verzichten.