Fred übt heftige Kritik an seinem früheren Trainer Erik ten Hag und nennt Gründe für seinen damaligen Abschied von Manchester United. Andere Trainer seien besser mit der Mannschaft umgegangen.

Als der ehemalige brasilianische Nationalspieler Fred im Podcast „Charla“ auf seine gemeinsame Zeit mit Erik ten Hag bei Manchester United angesprochen worden ist, äußerte dieser scharfe Kritik. Im Fokus stehen mangelnde menschliche Kompetenz und Bevorzugung innerhalb des Teams.

Fred wählte deutliche Worte: „Ten Hag war taktisch sehr gut, aber im Umgang mit der Mannschaft war er ein Dreckskerl.“ Seiner Auffassung nach sei es in der Kabine ständig zu Reibereien zwischen ten Hag und wichtigen Leistungsträgern der „Red Devils“ gekommen: „Er stritt sich mit jedem. Er stritt sich mit mir, mit Cristiano (Ronaldo Anm. d. Red.), mit Casemiro, mit (Marcus) Rashford.“

Ten Hag wurde mangelnde menschliche Kompetenz vorgeworfen Ten Hag wurde mangelnde menschliche Kompetenz vorgeworfen © IMAGO/Pro Shots

„Er ließ mich nicht spielen, manchmal war es sehr belastend“, ergänzte der 33-Jährige, der von 2018 bis 2023 für ManUnited spielte. Ten Hag war von Sommer 2022 bis Ende Oktober 2024 Coach des englischen Rekordmeisters. Mittlerweile arbeitet der frühere Trainer des FC Bayern II bei Twente Enschede in den Niederlanden. Sein Engagement bei Bayer Leverkusen 2025 als Nachfolger von Xabi Alonso entwickelte sich zu einem Missverständnis, bereits nach dem zweiten Spieltag musste ten Hag gehen.

Fred erhebt weitere Vorwürfe gegen ten Hag – lobt ihn aber auch

Neben der mangelnden sozialen Kompetenz warf Fred ten Hag zudem Bevorzugung bestimmter Profis vor. „(Unter Ten Hag) spielten nur seine niederländischen Spieler. Ein Trainer, der Grüppchenbildung förderte. Aber taktisch gesehen einer der Besten, mit dem ich je gearbeitet habe“, sagte der Mittelfeldspieler.

Weiter erklärte Fred, wie der Bruch zwischen seinem damaligen Trainer und CR7 zustande gekommen sei: „Er wollte, dass die Mannschaft viel läuft, aber Cristiano war (schon) älter.“ Als er Ronaldo schließlich aus der Startelf genommen habe, sei es zum Streit gekommen.

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Ole Gunnar Solskjaer und José Mourinho waren anders

Im Gegensatz zu ten Hag fand Fred lobende Worte für seine anderen Trainer Ole Gunnar Solskjaer und José Mourinho bei Manchester United.

„Solskjaer kam gut mit der Mannschaft klar, wurde aber (im Training) von seinen Assistenten unterstützt. Er hat das Team zusammengeschweißt“, hob der Brasilianer positiv hervor.

Mit Mourinho pflege er zudem ein sehr gutes Verhältnis: „Mourinho ist ein toller Typ, er ist lustig. Ich war gerade erst mit ihm bei Fenerbahce; er war es, der mich zu United geholt hat.“

Dabei fiel Fred eine Anekdote ein: Bevor Carlo Ancelotti für die brasilianische Nationalmannschaft als Trainer ins Gespräch kam, wurde auch Mourinhos Name in den Medien gehandelt. „Ich habe ihm dann die Gerüchte gezeigt, und er meinte nur: ‚Ich gehe nirgendwohin. Ich trainiere hier meinen Verein.‘ Ein wirklich tadelloser Typ.“