Der einstige S04-Stürmer Teemu Pukki hat noch vier Spiele - und ein großes Ziel.

Der frühere Bundesliga-Stürmer Teemu Pukki hat das Ende seiner Karriere angekündigt. „Es ist an der Zeit, mich nach dieser Saison vom Profifußball zu verabschieden“, schrieb Finnlands Rekordtorjäger bei Instagram.

Derzeit ist der ehemalige Schalker bei HJK Helsinki aktiv – es winkt ein letzter Titel.

Ex-Schalker Teemu Pukki ist Finnlands Rekordtorjäger

In der Meisterschaftsrunde der finnischen Liga sind noch vier Spiele zu absolvieren. Pukki liegt mit Helsinki derzeit einen Punkt hinter dem Spitzenreiter Inter Turku, das direkte Duell steht allerdings noch aus.

„Ich habe noch vier Spiele in meiner Karriere vor mir, und diese Spiele möchte ich gewinnen“, schrieb Pukki, der auch ein „großes Dankeschön“ an seine ehemaligen Vereine richtete.

Teemu Pukki lässt seine Karriere beim HJK Helsinki Teemu Pukki lässt seine Karriere beim HJK Helsinki © IMAGO/Shutterstock

Von Helsinki war Pukki 2011 zu Schalke 04 gewechselt. In 47 Spielen erzielte er acht Treffer. 2013 zog es ihn weiter zu Celtic Glasgow. Weitere Stationen waren Bröndby IF (Dänemark), Norwich City (England) und Minnesota United (USA).

Für sein Heimatland schoss Pukki – dessen blonde Mähne aus Schalker Zeiten längst Geschichte ist – in 133 Einsätzen 43 Tore. Damit ist er Rekordtorjäger und der Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen hinter Jari Litmanen (137 Einsätze).